Вместо надоевшей петунии — обязательно: сажаем этот многолетник — цветы яркие, аромат на 2 км в округе
immunocap.ru
Чтобы сделать ваш сад настоящим произведением искусства, разнообразие цветов играет ключевую роль.
Одним из таких ярких представителей является ранункулюс — многолетник, который при правильном уходе станет настоящим украшением вашего участка. Биолог и садовод Ирина Сушилова поделилась с читателями полезными советами по выращиванию этого цветка.
Основное, о чём стоит помнить при посадке ранункулюса, — это выбор правильного места. Растение предпочитает солнечные участки, при этом важно избегать сквозняков. Отлично подойдут места с небольшими возвышенностями, где не будет застоев воды. Правильный полив — залог здоровья и долгого цветения этого многолетника.
Важно также регулярно подкармливать растение, чтобы оно могло раскрыть всю свою красоту. Ранункулюс подарит вам крупные и яркие соцветия, которые будут радовать глаз несколько месяцев подряд. Благодаря разнообразной цветовой гамме, каждый садовод-эстет сможет найти идеальный оттенок для своего сада, от нежных пастельных до ярких насыщенных цветов, сообщает krasnoyarskmedia.
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