Власти обнародовали планы по уменьшению пенсий отдельных групп граждан

Заслуженный юрист Иван Соловьев рассказал агентству "Прайм" о том, у кого из пенсионеров в ближание пару месяцев может уменьшиться пенсия.

Во время ревизии может всплыть несколько фактов. Например, оператор СФР ошибся в начислении, и в этом случае для пенсионера никаких последствий не наступит, но пенсия вполне естественно уменьшится до правильного размера.

Сократят пенсию инвалидов, которые вовремя не предоставили новую справку от медкомиссии с подтверждением группы инвалидности и диагноза. Также прекратят выплаты тем получателям, которые стали 18-летними или завершили обучение по очной форме.

Приостановка пенсии положена тем, кто не приходит получать пенсию 6 месяцев. Для возобновления выплат человек должен подтвердить, что он жив, подав новое заявление на выплату.

Если выявится мошенничество, например, предоставление недостоверных сведений или поддельных документов при назначении пенсии, может также быть возбуждено уголовное дело о мошенничестве, пенсию не просто уменьшат, но и обяжут вернуть все переплаченное из-за неверных сведений ранее.

