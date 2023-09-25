Власти обнародовали планы по снижению пенсий отдельных групп граждан

Пенсии некоторых россиян могут уменьшится за следующие 2-3 месяца. Такое случится при выявлении ошибки в расчетах, при исчезновении оснований для доплат или при подтверждении факта мошеннических действия. Об этом "Прайму" рассказал юрист Иван Соловьев.

Чаще всего при регулярном мониторинге выявляется ошибка в расчете.

"Никакой вины пенсионера нет, вернуть переплату не потребуют. Но с нового месяца размер пенсии уменьшится", — прокомментировал специалист.

Пенсию по инвалидности сократят, если инвалидность не была подтверждена медицинскими документами вовремя. По потере кормильца пенсия убавится, если получатель стал совершеннолетним или закончил очное обучение.

Если пенсионер полгода не получает пенсию, выплата может быть приостановлена до выяснения, почему так случилось.