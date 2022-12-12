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Власти города отказались хоронить на Аллее Героев погибшего в СВО бывшего заключенного из ЧВК "Вагнер"

Власти города отказались хоронить на Аллее Героев погибшего в СВО бывшего заключенного из ЧВК "Вагнер"

Фото: ru.dreamstime.com

Предприниматель и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что знает об отказе властей Петербурга похоронить заключенного, погибшего в СВО, на Аллее Героев.

Пригожин назвал ситуацию вандализмом и издевательством над памятью погибших участников СВО и подчеркнул, что в ЧВК "Вагнер" бывшие заключенные и сотрудники правоохранительных органов "воют плечом к плечу".
"ЧВК будет бороться за каждого бойца вне зависимости от того, является он заключенным или нет", - добавил бизнесмен.

"Мы добьемся того, чтобы он был захоронен на Аллее Героев, а после этого разберемся, кто прав, кто виноват. И будем выдергивать за уши каждого гаденыша и привлекать его к ответу. Чтобы он заглянул в глаза этого погибшего бойца, который со своими боевыми товарищами исполняет контракт с Родиной до конца, живыми или мертвыми", — цитирует пресс-служба ЧВК слова Пригожина.

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