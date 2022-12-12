Власти города отказались хоронить на Аллее Героев погибшего в СВО бывшего заключенного из ЧВК "Вагнер"

Предприниматель и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что знает об отказе властей Петербурга похоронить заключенного, погибшего в СВО, на Аллее Героев.

Пригожин назвал ситуацию вандализмом и издевательством над памятью погибших участников СВО и подчеркнул, что в ЧВК "Вагнер" бывшие заключенные и сотрудники правоохранительных органов "воют плечом к плечу".

"ЧВК будет бороться за каждого бойца вне зависимости от того, является он заключенным или нет", - добавил бизнесмен.