Владимиру Путину пришлось обратиться к врачу: что случилось?

Российский президент Владимир Путин обратился к медикам, чтобы сделать прививку от гриппа. Об этом он сам оповестил во время совещания с членами российского правительства, пишет РБК.

Глава государства, выслушав доклад руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой об эпидемиологической ситуации в стране, напомнил ей, что недавно интересовался у нее о необходимости сделать прививку от гриппа.

"Вот докладываю: вчера сделал", — сказал Путин.

Он посоветовал коллегам поступить так же и добавил, что сегодня утром занимался спортом, "как обычно, в обычном режиме, все нормально".