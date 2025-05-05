Владимир Зеленский обиделся на европейских политиков: упомянул Россию и Красную площадь

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство намерением некоторых политиков из ЕС посетить Москву для участия в торжествах ко Дню Победы.

Его заявление передаёт украинское издание «Обозреватель».

Что именно сказал Зеленский?

По словам главы государства, он огорчён позицией тех европейских лидеров, которые, по его мнению, препятствуют вступлению Украины в Евросоюз. Он предположил, что их действия продиктованы личными интересами, в частности — желанием получить приглашения на мероприятия в Москве 9 мая.

О ком идёт речь?

Источник указывает, что речь может идти о:

Премьере Венгрии Викторе Орбане

Премьере Словакии Роберте Фицо

Оба лидера ранее высказывались против ускоренного вступления Украины в ЕС. При этом Фицо уже заявлял о намерении посетить празднования Дня Победы в российской столице, сообщает kp.