Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Владимир Зеленский обиделся на европейских политиков: упомянул Россию и Красную площадь

Владимир Зеленский резко высказался о политиках...

YouTube

Подписаться на Дзен.канал

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство намерением некоторых политиков из ЕС посетить Москву для участия в торжествах ко Дню Победы.

Его заявление передаёт украинское издание «Обозреватель».

Что именно сказал Зеленский?

По словам главы государства, он огорчён позицией тех европейских лидеров, которые, по его мнению, препятствуют вступлению Украины в Евросоюз. Он предположил, что их действия продиктованы личными интересами, в частности — желанием получить приглашения на мероприятия в Москве 9 мая.

О ком идёт речь?

Источник указывает, что речь может идти о:

  • Премьере Венгрии Викторе Орбане
  • Премьере Словакии Роберте Фицо

Оба лидера ранее высказывались против ускоренного вступления Украины в ЕС. При этом Фицо уже заявлял о намерении посетить празднования Дня Победы в российской столице, сообщает kp.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Древнее зло проснулось: диск, забирающий души, прячут в Антарктиде

Не у нас

день назад

Светящийся призрак из бездны: в Тихом океане найден новый вид

жуки похожие на клопов в квартире фото

Не у нас

день назад

Ученые ищут новые эффективные способы борьбы с инфекциями клещей

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Новая квартира от 3,8 млн: куда переехать в Казани

антресоли на заказ в Санкт-Петербурге

Не у нас

9 часов назад

У Марианской впадины выловили неизвестное науке существо

Не у нас

день назад

Молебны идут, а страх остаётся: протоиерей поведал о зловещих местах России

Не у нас

день назад

США грозит апокалипсис: под Йеллоустоуном «дремлют» 30 термоядерных «царь-бомб»

Не у нас

день назад

Science Alert: ученые создали аналог «бомбы-черной дыры»
Новости Татарстана
12 часов назад

Жителям Татарстана объяснили, что засчитывается в трудовой стаж, кроме работы

Жителям Татарстана для получения страховой пенс...

Не у нас

час назад

Атлантида найдена? Геолог объяснил, где могла быть легендарная цивилизация

Не у нас

час назад

Синоптики заявили, что россиян ждет самый холодный май за 140 лет

Не у нас

час назад

Ученые назвали причину танцев покойника в гробу

Не у нас

час назад

Археологи раскрыли тайны древних пещер со следами прошлого
В Казани до 11 мая проходит бесплатная выездная...
Новости Казани
9 часов назад

В Казани до 11 мая проходит бесплатная выездная диспансеризация

Не у нас

час назад

Ученые Гарварда назвали год начала всех бед в истории человечества

Новости Казани

4 часа назад

Самолет, летевший из Китая в Казань, экстренно приземлился в Красноярске

Новости Казани

7 часов назад

В Казани направят 450 млн рублей на дорожную разметку в 2025 году
Не отель и не съемная квартира: рассказываем о ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Не отель и не съемная квартира: рассказываем о небанальной локации в Казани, где могут остановиться туристы