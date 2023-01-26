Владимир Путин сделал новое заявление о спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин побывал накануне на встрече со студентами МГУ, в рамках которой уточнил цели спецоперации, проводимой на территории Украины.

По словам главы государства, цель СВО - защита людей и самой России.

"Защита <...> от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях", — сказал он во время общения со студентами.

Путин подчеркнул, что Москва не может допустить таких антироссийских действий у своих границ.