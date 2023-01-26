Новости России
· Служба новостей

Владимир Путин сделал новое заявление о спецоперации на Украине

Владимир Путин сделал новое заявление о спецоперации на Украине

Фото: m.my.mail.ru

Президент РФ Владимир Путин побывал накануне на встрече со студентами МГУ, в рамках которой уточнил цели спецоперации, проводимой на территории Украины.
По словам главы государства, цель СВО - защита людей и самой России.

"Защита <...> от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях", — сказал он во время общения со студентами.

Путин подчеркнул, что Москва не может допустить таких антироссийских действий у своих границ.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Жители Казани жестко ответили мэру Метшину на его призывы дружность вставать за станки

Новости мира

день назад

РИА "Новости": Армии стран Европы уже готовятся к вторжению на территорию России

служба по борьбе с тараканами служба уничтожения тараканов москва

Новости России

день назад

Министр обороны РФ Шойгу сделал важное распоряжение о мобилизации

Редакция помогает

2 дня назад

Казанские стоматологи сказали свое слово: вот откуда все ваши кариесы

Профи - репетитор по сольфеджио для подготовки к училищу

Новости России

день назад

ЗАГС в российском регионе зарегистрировал брак между отцом и дочерью

Новости России

21 час назад

"Искупил кровью без единого ранения": бизнесмен, который был осужден за убийство четверых человек, отслужил в ЧВК "Вагнер" и улетел в Турцию

Новости Казани

11 часов назад

"Перед новым годом приезжал в отпуск, всех обнял": в Татарстане простились с контрактником Иваном Немасевым, погибшим в зоне СВО на Украине

Новости России

день назад

Гибридная закончилась, началась настоящая: глава МИД Лавров сделал заявление о войне РФ и Запада
Новости Казани
день назад

Казань встретила вернувшихся на побывку с передовой из зоны СВО бойцов батальона "Алга"

Казань встретила вернувшихся на побывку с передовой из зоны СВО бойцов батальона "Алга"

Новости России

5 минут назад

"Ставки окажутся велики": военкор Сладков описал вероятное генеральное сражение на Украине, которое решит ход СВО

Новости России

час назад

Владимир Путин сделал новое заявление о спецоперации на Украине

Новости мира

4 часа назад

Все святые на небесах перевернулись: Папа Римский заявил, что гомосексуализм не является преступным деянием

Новости Казани

6 часов назад

"Тупое татарско-пиарское" естество": Главред журнала в Татарстане обозвала местных журналистов "тупыми доносчиками"
В Татарстане простились с военным Алмазом Фарраховым, погибшим в зоне СВО еще в декабре: тело только доставили на родину

Новости России

10 часов назад

Женщину и ее сына-четвероклассника жестоко убили и сожгли в бане

Новости России

11 часов назад

Когда свои ручонки коротки: Украина решила нанести удары по российским городам с помощью НАТО

Новости Казани

11 часов назад

"Поели яйцо-пашот": четверо жителей Казани попали в инфекционную больницу после обеда в кафе "Марусовка"
Кому рожать, а кому бежать: расклад для всех знаков зодиака на 2023 год от казанского таролога