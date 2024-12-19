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Владимир Путин рассказал о ходе проведения СВО и сроках её окончания

Владимир Путин объявил о масштабном увеличении ...

Скриншот из трансляции "Известий"

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Владимир Путин объявил о масштабном увеличении численности российской армии и силовых структур до 1,5 миллиона человек, что подчеркивает готовность страны к защите своих интересов.

Он также отметил, что регулярно поддерживает связь с участниками специальной военной операции (СВО), которые, в свою очередь, отправляют ему сувениры как знак уважения и благодарности.

В его словах прозвучала уверенность в том, что ситуация на фронте кардинально меняется: «Каждый день наши бойцы возвращают квадратные километры территории», — заявил он, подчеркивая решимость российских вооруженных сил.

Президент выразил оптимизм по поводу прогресса операции, отметив рост возможностей вооруженных сил РФ и уверенно заявив, что Россия движется к решению ключевых задач СВО. Однако Путин добавил, что не стоит загадывать о сроках завершения спецоперации. В заключение он сообщил о продвижении российских военных в Курской области, делая акцент на активном развитии событий на поле боя.

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