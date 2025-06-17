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Владимир Путин раскрыл секрет, который помог ему сохранить остроту зрения

Владимир Путин рассказал, как отказ от очков не...

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Путин рассказал, как отказ от очков помог сохранить зрение

Президент России Владимир Путин поделился личным опытом, как он справился с ухудшением зрения. На встрече с Героями Труда и лауреатами госпремий глава государства признался, что несколько лет назад ему порекомендовали носить очки, но он отказался от этой идеи — и не пожалел.

Что сказал президент

По словам Путина, зрение у него всегда было хорошим, но около пяти-шести лет назад он заметил, что стал видеть хуже. Ему выдали очки, однако, надев их впервые, он почувствовал головокружение.

«Дали мне очки. Я первый раз надел, у меня голова закружилась. Думаю: "Если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь"», — рассказал президент.

После этого он отказался от использования очков и, как утверждает, до сих пор свободно читает без них.

Комментарий офтальмолога

Присутствующий на встрече врач Георгий Столяренко отметил, что с медицинской точки зрения этот подход нельзя считать универсальным, но не стал оспаривать результат: «Я не знаю, так или нет, но действует!», сообщает life.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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