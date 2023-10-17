Владимир Путин провел важные переговоры с президентами Египта, Палестины, Сирии и Ирана

Российский президент Владимир Путин провел переговоры по телефону с президентами Египта, Палестины, Сирии и Ирана.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин указал лидерам ближневосточных государств возможные варианты гуманитарного перемирия.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что, по общему мнению, "причиной нынешней беспрецедентной эскалации является длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования".

Путин выразил мнение, что нужны переговоры, направленные на справедливое решение палестинского вопроса и создание независимой Палестины.