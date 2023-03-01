Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

Президент Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Российский президент Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, документ опубликован на портале правовой информации.

"Российская Федерация приостанавливает действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года", — говорится в тексте пояснительной записки.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Владимир Путин пояснял на прошлой неделе, что Москва сделала подобный шаг в ответ на американские ультиматумы. Глава государства уточнил, что страна приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.

Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов. К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. США также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.