Президент Путин подписал закон об электронных повестках в военкомат и общем учетном воинском реестре

Глава государства Владимир Путин поставил точку в вопросе о новом законе об электронных повестках и общем учетном воинском реестре в РФ. Точнее, он поставил подпись под законом, ранее принятым Госдумой и одобренным Советом Федерации.

Закон устанавливает, что военкоматы формируют реестр воинского учета в стране, автоматизированно на основании данных из информационного ресурса России.

Теперь, и это уже окончательно, граждане будут получать наряду с обычными поветсками электронные оповещения. Они будут считаться врученными со дня размещения в личном кабинете россиянина на "Госуслугах".

Если повестка не считается врученной в бумажном варианте или в электронной форме, то таковой ее признают автоматически после 7 суток со дня ее размещения в реестре повесток.

Далее у военнообязанного есть ровно 20 суток на то, чтобы явиться в военкомат. Если он этого не делает, то считается уклонистом и в отношении него вводят обеспечительные меры.

К ним относят запрет выезда за границу, ограничение водительских прав, сделок с недвижимостью, не сможет уклонист продать или купить авто, взять кредит, зарегистрироваться как ИП или самозанятый.

Все меры снимут, когда уклонист все-таки явится в военкомат.

