Владимир Путин поделился секретом, который помог ему сохранить остроту зрения

Что сказал президент

Владимир Путин рассказал, что его зрение всегда было хорошим, но несколько лет назад он заметил ухудшение. Ему порекомендовали носить очки, но после того как он впервые их надел, почувствовал головокружение.

«Дали мне очки. Я первый раз надел, у меня голова закружилась. Думаю: "Если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь"», — поделился президент.

После этого он отказался от использования очков и утверждает, что до сих пор может свободно читать без них.

Комментарий офтальмолога

Присутствующий на встрече врач Георгий Столяренко отметил, что с медицинской точки зрения этот подход нельзя считать универсальным, однако не стал оспаривать результат.