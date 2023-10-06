Владимир Путин озвучил версию крушения бизнес-джета Пригожина

Президент России Владимир Путин заявил о продолжении расследования обстоятельств гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, но озвучил версию произошедшего, которая с большой долей вероятности, будет основной.

По словам Владимира Путина, в телах погибших в бизнес-джете были обнаружены осколки ручных гранат. При этом, внешнего воздействия на бизнес-борт якобы не было. «Это факт, установленный экспертизой, проведенной СК», — подчеркнул президент.

Что же на самом деле произошло на борту самолета? Если верить следствию, то на борту оказались гранаты, которые в какой-то момент сдетонировали.

Также Путин огорчился, что не была проведена экспертиза на наличие в телах алкоголя или наркотических веществ. Президент отметил, что в офисе главы ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге при обыске было найдено 5 кг кокаина. Вернули ли его Пригожину, как все остальное — вопрос открытый.