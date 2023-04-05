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Владимир Путин назвал причину глубочайшего кризиса в отношениях США и России

Владимир Путин объяснил, почему отношения США и России находятся в глубоком кризисе
Владимир Путин назвал причину глубочайшего кризиса в отношениях США и России

Фото: открытые источники

Российский лидер Владимир Путин сегодня, 5 апреля, заявил, что отношения США и РФ переживают глубокий кризис. Причем, причиной стала привычка Америки поддерживать "цветные революции".

Принимая верительные грамоты у новых послов, Путин отметил, обращаясь к новому послу США в РФ Линн Трейси, что его слова могут нарушить торжественность момента.

"Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостной обстановки вручения верительных грамот и знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением", - сказал глава государства, обращаясь к Трейси.
"Использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка... цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису. И дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений", - заявил Путин.

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