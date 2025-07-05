Владельцы сбережений в полном недоумении с 8 июля: ЦБ объявил неожиданную новость

Процесс снижения ставок по депозитам в России продолжается и в 2025 году. Этот процесс отражает изменения в экономической ситуации и решение Центробанка России.

Рассмотрим, как это изменение влияет на ставки, что это означает для вкладчиков и какие прогнозы на ближайшее будущее.

Как изменяются ставки по вкладам?

По данным Банка России, к концу мая 2025 года максимальная ставка по рублевым депозитам в крупнейших российских банках составила 19,39% годовых. Это снижение по сравнению с 19,60% в начале месяца и значительно ниже пиковых значений, которые были в декабре 2024 года (22,28%).

Краткосрочные депозиты (до 90 дней): ставка составила 18,07%.

Депозиты от 91 до 180 дней: ставка — 18,81%.

Депозиты от 6 месяцев до 1 года: ставка — 18,66%.

Долгосрочные депозиты (свыше 1 года): ставка — 17,50%.

Причины снижения ставок

Снижение ставок связано с политикой Центробанка России, который в июне 2025 года снизил ключевую ставку до 20% годовых. Это решение принято на фоне стабилизации инфляции и общего улучшения экономической ситуации в стране. Ставки по вкладам начали снижаться после того, как ключевая ставка была повышена в 2022 году до 20,51%.

Как изменялись ставки по вкладам в 2025 году?

В начале 2025 года ставки по депозитам в крупнейших российских банках составляли 23–24% годовых. Например, ставки по краткосрочным депозитам были такими:

21,48% — на 3 месяца

21,78% — на 6 месяцев

20,84% — на 1 год

Ставки начали снижаться с апреля 2025 года, и к июню максимальная ставка по вкладам до 6 месяцев в топ-10 банков составила 19,4%.

Прогнозы на будущее

Если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, то ставки по краткосрочным депозитам могут упасть до 15,5–16%, а ставки по долгосрочным вкладам продолжат снижаться.

Что важно учитывать вкладчикам?

Снижение ставок по депозитам связано с более широкой экономической политикой, направленной на снижение инфляции и стабилизацию ситуации в экономике. Вкладчикам важно следить за изменениями в экономической ситуации и искать способы сохранения доходности своих сбережений.