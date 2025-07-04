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Владельцы сбережений в полном недоумении с 7 июля: ЦБ объявил неожиданную новость

Процесс снижения ставок по вкладам продолжает р...

mc.bk55.ru

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Снижение ставок по депозитам в крупных российских банках продолжает быть одной из самых обсуждаемых тем в 2025 году. Причины этого процесса связаны с действиями Центробанка и текущей экономической ситуацией.

Рассмотрим, как изменяются ставки, что это значит для вкладчиков и чего можно ожидать в ближайшие месяцы.

Как изменились ставки?

Согласно данным Банка России, максимальная ставка по рублевым депозитам в крупнейших банках страны на конец мая 2025 года составила 19,39% годовых. Это снижение по сравнению с 19,60% в начале месяца и значительно меньше по сравнению с декабрьскими показателями 2024 года, когда ставка была 22,28%.

  • Краткосрочные депозиты (до 90 дней): ставка — 18,07%.

  • Депозиты от 91 до 180 дней: ставка — 18,81%.

  • Депозиты на срок от 6 месяцев до 1 года: ставка — 18,66%.

  • Долгосрочные депозиты (свыше 1 года): ставка — 17,50%.

Причины снижения ставок

Снижение ставок связано с политикой Центробанка России. В июне 2025 года Центробанк снизил ключевую ставку до 20% годовых. Это решение принято на фоне стабилизации экономики и замедления инфляции. После значительного повышения ставки в 2022 году до 20,51% наблюдается тренд на постепенное снижение процентных ставок.

Как изменялись ставки в 2025 году?

В начале 2025 года ставки по вкладам в крупнейших банках России находились на уровне 23-24% годовых. Например:

  • 21,48% — на 3 месяца

  • 21,78% — на 6 месяцев

  • 20,84% — на 1 год

Ставки начали снижаться в апреле 2025 года. Например, на 3 месяца ставка составила 22,5%, на 6 месяцев — 21,1%, а на 1 год — 21%. Снижение продолжилось в мае, когда 8 из 20 крупнейших банков снизили ставки на 0,1–1 процентный пункт. В июне 2025 года максимальная ставка по краткосрочным депозитам составила 19,4%.

Прогнозы

Если Центробанк продолжит снижение ключевой ставки, то к концу июня 2025 года ставки по краткосрочным депозитам могут снизиться до 15,5–16%, а ставки по долгосрочным вкладам могут продолжать снижаться.

Что важно для вкладчиков?

Снижение ставок — это часть политики, направленной на борьбу с инфляцией и стабилизацию экономики. Вкладчикам нужно следить за изменениями ставок и рассматривать альтернативные способы сохранения и увеличения своих средств.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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