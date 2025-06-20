Владельцы сбережений в полном недоумении с 22 июня: ЦБ объявил неожиданную новость

Процентные ставки по вкладам в России: тенденция снижения продолжается

Процентные ставки по депозитам в крупнейших российских банках продолжают снижаться, что стало заметно в течение последних четырнадцати недель. Этот процесс отражает текущую экономическую ситуацию и решения Центробанка России. В данной статье мы рассмотрим, как меняются ставки по вкладам, причины этого снижения и как это влияет на вкладчиков.

Как меняются ставки по вкладам

По данным Банка России, к концу мая 2025 года максимальная ставка по рублевым депозитам в топ-10 российских банков составила 19,39% годовых. Это снижение по сравнению с началом месяца, когда ставка была 19,60%, и значительное снижение относительно исторического пика в декабре 2024 года, когда ставки достигли 22,28%.

Больше всего снизились ставки по краткосрочным депозитам (до 90 дней), где средний показатель составил 18,07%. Вклады на срок от 91 до 180 дней предлагают 18,81%, а на срок от 6 месяцев до 1 года — 18,66%. Самые низкие ставки, около 17,50%, сохраняются по долгосрочным депозитам, срок которых превышает 1 год.

Средняя ставка по вкладам на конец мая 2025 года:

До 90 дней: 18,07%

91–180 дней: 18,81%

От 6 месяцев до 1 года: 18,66%

Свыше 1 года: 17,50%

Причины снижения ставок

Основной причиной снижения ставок является политика Центробанка России. В начале июня 2025 года ключевая ставка была снижена на 1 процентный пункт, составив 20% годовых. Это связано с замедлением инфляции и стабилизацией экономической ситуации. После значительного повышения ключевой ставки в 2022 году до 20,51%, ставки по вкладам начали снижаться, что отражает текущую экономическую политику.

Как изменялись ставки в 2025 году

В начале 2025 года ставки по вкладам в крупнейших банках страны достигали 23–24% годовых. Например, средняя ставка по краткосрочным депозитам составляла 21,48% на 3 месяца, 21,78% на 6 месяцев и 20,84% на 1 год. К апрелю 2025 года ставки начали снижаться: на 3 месяца до 22,5%, на 6 месяцев — до 21,1%, на 1 год — до 21%. Снижение продолжилось и в мае, когда 8 из 20 крупнейших банков снизили ставки на 0,1–1 процентный пункт. К июню максимальная ставка в топ-10 банках по срокам до 6 месяцев составила 19,4%.

Прогнозы на будущее

Если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, то к концу июня 2025 года ставки по краткосрочным депозитам могут упасть до 15,5–16%, а ставки по долгосрочным вкладам будут снижаться ещё больше.

Несмотря на снижение ставок, депозиты на срок 1 год остаются востребованными среди россиян, составляя около 15% в структуре спроса на банковские продукты. Однако, с учетом снижения доходности по вкладам, многие вкладчики начинают искать альтернативные способы сохранения и увеличения своих средств.

Что важно учитывать вкладчикам?

Снижение ставок по депозитам является частью более широкой экономической политики, направленной на снижение инфляции и стабилизацию экономики. Банки постепенно адаптируют свои предложения, предоставляя более низкие ставки, особенно по краткосрочным и долгосрочным вкладам. Вкладчикам важно следить за изменениями ключевой ставки Центробанка и рассматривать альтернативные финансовые инструменты, чтобы обеспечить сохранение доходности своих сбережений.

Динамика процентных ставок в крупнейших банках России в 2025 году отражает изменения в экономической ситуации, что важно учитывать при планировании личных финансов и выборе банковских продуктов.