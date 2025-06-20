Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Владельцы сбережений в полном недоумении с 22 июня: ЦБ объявил неожиданную новость

Узнайте, как это повлияет на вкладчиков и что д...

mc.bk55.ru

Подписаться на Дзен.канал

Процентные ставки по вкладам в России: тенденция снижения продолжается

Процентные ставки по депозитам в крупнейших российских банках продолжают снижаться, что стало заметно в течение последних четырнадцати недель. Этот процесс отражает текущую экономическую ситуацию и решения Центробанка России. В данной статье мы рассмотрим, как меняются ставки по вкладам, причины этого снижения и как это влияет на вкладчиков.

Как меняются ставки по вкладам

По данным Банка России, к концу мая 2025 года максимальная ставка по рублевым депозитам в топ-10 российских банков составила 19,39% годовых. Это снижение по сравнению с началом месяца, когда ставка была 19,60%, и значительное снижение относительно исторического пика в декабре 2024 года, когда ставки достигли 22,28%.

Больше всего снизились ставки по краткосрочным депозитам (до 90 дней), где средний показатель составил 18,07%. Вклады на срок от 91 до 180 дней предлагают 18,81%, а на срок от 6 месяцев до 1 года — 18,66%. Самые низкие ставки, около 17,50%, сохраняются по долгосрочным депозитам, срок которых превышает 1 год.

Средняя ставка по вкладам на конец мая 2025 года:

  • До 90 дней: 18,07%
  • 91–180 дней: 18,81%
  • От 6 месяцев до 1 года: 18,66%
  • Свыше 1 года: 17,50%

Причины снижения ставок

Основной причиной снижения ставок является политика Центробанка России. В начале июня 2025 года ключевая ставка была снижена на 1 процентный пункт, составив 20% годовых. Это связано с замедлением инфляции и стабилизацией экономической ситуации. После значительного повышения ключевой ставки в 2022 году до 20,51%, ставки по вкладам начали снижаться, что отражает текущую экономическую политику.

Как изменялись ставки в 2025 году

В начале 2025 года ставки по вкладам в крупнейших банках страны достигали 23–24% годовых. Например, средняя ставка по краткосрочным депозитам составляла 21,48% на 3 месяца, 21,78% на 6 месяцев и 20,84% на 1 год. К апрелю 2025 года ставки начали снижаться: на 3 месяца до 22,5%, на 6 месяцев — до 21,1%, на 1 год — до 21%. Снижение продолжилось и в мае, когда 8 из 20 крупнейших банков снизили ставки на 0,1–1 процентный пункт. К июню максимальная ставка в топ-10 банках по срокам до 6 месяцев составила 19,4%.

Прогнозы на будущее

Если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, то к концу июня 2025 года ставки по краткосрочным депозитам могут упасть до 15,5–16%, а ставки по долгосрочным вкладам будут снижаться ещё больше.

Несмотря на снижение ставок, депозиты на срок 1 год остаются востребованными среди россиян, составляя около 15% в структуре спроса на банковские продукты. Однако, с учетом снижения доходности по вкладам, многие вкладчики начинают искать альтернативные способы сохранения и увеличения своих средств.

Что важно учитывать вкладчикам?

Снижение ставок по депозитам является частью более широкой экономической политики, направленной на снижение инфляции и стабилизацию экономики. Банки постепенно адаптируют свои предложения, предоставляя более низкие ставки, особенно по краткосрочным и долгосрочным вкладам. Вкладчикам важно следить за изменениями ключевой ставки Центробанка и рассматривать альтернативные финансовые инструменты, чтобы обеспечить сохранение доходности своих сбережений.

Динамика процентных ставок в крупнейших банках России в 2025 году отражает изменения в экономической ситуации, что важно учитывать при планировании личных финансов и выборе банковских продуктов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

12 часов назад

Священник перечислил предметы, которых не должно быть в доме

Интересное в Казани

11 часов назад

Сладкий эксперимент: какое мороженое выберут дети, если дать им полную свободу

как избавиться от борщевика во время его цветения

Новости Татарстана

день назад

Татарстан закрыл въезд для 1,3 тысячи мигрантов

Интересное в Казани

3 дня назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики

танцевальная терапия обучение в Москве

Не у нас

22 часа назад

МГУ создал новый люминесцентный гибрид с широкими возможностями применения

Не у нас

13 часов назад

Россиянин рассказал о пробках на границе с Абхазией

Не у нас

день назад

Священник Осипов рассказал, что переживает душа человека в аду

Не у нас

9 часов назад

Учёные предлагают засадить планету лесом размером больше Северной Америки

Не у нас

23 часа назад

Учёные исследуют потемнение Мирового океана за последние 20 лет
Лонгриды
10 часов назад

Как стресс разрушает здоровье: врач Руслан Масгутов объясняет причины и последствия

Хронический стресс и переутомление — это не про...

Новости Татарстана

7 часов назад

Челнинца приговорили к тюремному сроку за поддержку террористов

Интересное в Казани

11 часов назад

Сладкий эксперимент: какое мороженое выберут дети, если дать им полную свободу

Новости Татарстана

7 часов назад

Инфляция в Татарстане выросла на 0,6% в мае

Новости Татарстана

8 часов назад

Минниханов обсудил развитие связи и интернета в Татарстане
На строительство нового выезда из Казани потрат...
Новости Казани
12 часов назад

На строительство нового выезда из Казани потратят 1,3 миллиарда рублей

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане с начала навигации перевезено более 78 тысяч человек

Не у нас

8 часов назад

Психиатр объяснил значение выражения "поехать кукухой"

Не у нас

8 часов назад

Илон Маск объяснил причину недавнего взрыва Starship
Лечиться выгодно — реально: клиники Казани со с...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Лечиться выгодно — реально: клиники Казани со скидками и полезными советами