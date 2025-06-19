Владельцы сбережений в полном недоумении с 20 июня: ЦБ объявил неожиданную новость

Процентные ставки по вкладам в России: снижение продолжается

Процентные ставки по вкладам в крупнейших банках России продолжают снижаться, демонстрируя плавное снижение уже четырнадцатую неделю подряд. Это отражает текущую экономическую ситуацию и политику Центробанка России. Рассмотрим, как меняются ставки, что влияет на их снижение и какие последствия это имеет для вкладчиков.

Текущая ситуация со ставками по вкладам

По данным Банка России, к концу мая 2025 года средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в топ-10 российских банков снизилась до 19,39% годовых. Для сравнения, в начале мая эта ставка составляла 19,60%, а исторический максимум был зафиксирован в середине декабря 2024 года, когда ставки достигали 22,28%.

Наиболее заметное снижение ставок наблюдается по краткосрочным вкладам (до 90 дней), где средняя ставка упала до 18,07%. Вклады на сроки от 91 до 180 дней предлагают в среднем 18,81%, а вклады сроком от 6 месяцев до 1 года — 18,66%. Самые низкие ставки — около 17,50% — сохраняются по долгосрочным вкладам, превышающим 1 год.

Средняя ставка на конец мая 2025 года по срокам вклада:

До 90 дней: 18,07%

91–180 дней: 18,81%

От 6 месяцев до 1 года: 18,66%

Свыше 1 года: 17,50%

Причины снижения ставок

Основной причиной снижения ставок является политика Банка России. В начале июня 2025 года Центробанк снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 20,00% годовых. Это связано с уменьшением инфляционного давления и стабилизацией экономики.

В свою очередь, снижение ключевой ставки повлияло на снижение ставок по депозитам. Ранее, после резкого повышения ключевой ставки в марте 2022 года до 20,51%, ставки по вкладам достигали пиковых значений, однако теперь наблюдается тренд на снижение.

Как менялись ставки в 2025 году

В начале 2025 года максимальные ставки по вкладам в топ-20 банках достигали 23–24% годовых. Средняя доходность по краткосрочным вкладам (3 месяца) составляла около 21,48%, по 6 месяцам — 21,78%, а на 1 год — 20,84%. К апрелю 2025 года ставки начали снижаться: максимальные ставки на 3 месяца снизились до 22,5%, на 6 месяцев — до 21,1%, на 1 год — до 21%. Средняя доходность по топ-20 банкам также снизилась: 19,95% (3 месяца), 19,78% (6 месяцев), 18,92% (1 год).

В мае 2025 года снижение продолжилось. 8 из 20 крупнейших банков снизили ставки на 0,1–1 процентный пункт, и к июню максимальная ставка в топ-10 банках по срокам до 6 месяцев опустилась до 19,4%.

Прогнозы и влияние на вкладчиков

Если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, то к концу июня 2025 года максимальные ставки по вкладам на срок от 3 месяцев могут опуститься до 15,5–16%, а ставки по более длительным вкладам могут стать еще ниже.

Несмотря на снижение ставок, годовые депозиты остаются популярными среди россиян, составляя около 15% в структуре спроса на банковские продукты. Однако часть вкладчиков начинает искать альтернативные способы сохранения и приумножения средств, учитывая снижение доходности по депозитам.

Что важно для вкладчиков?

Снижение процентных ставок по вкладам отражает общую тенденцию смягчения денежно-кредитной политики и снижения инфляции в России. Банки адаптируют свои предложения, предлагая более низкие ставки, особенно по краткосрочным и долгосрочным вкладам. Вкладчикам стоит внимательно следить за изменениями ключевой ставки Центробанка и рассматривать альтернативные финансовые инструменты для сохранения доходности своих сбережений.

Динамика ставок по вкладам в крупнейших банках России в 2025 году демонстрирует постепенное снижение, связанное с изменениями в экономической политике и инфляционной ситуации. Важно учитывать эти изменения при планировании личных финансов и выборе депозитных продуктов, сообщает progorodche.