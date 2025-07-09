Владельцы сбережений в полном недоумении с 13 июля: ЦБ объявил неожиданную новость

Процентные ставки по депозитам в России продолжают снижаться, что особенно заметно в последние 14 недель. Эта динамика напрямую связана с действиями Центробанка России по регулированию финансовых условий.

Рассмотрим, как меняются ставки, причины этого и последствия для вкладчиков.

Как меняются ставки по вкладам?

По данным Банка России, к концу мая 2025 года максимальная ставка по рублевым депозитам в топ-10 банков составила 19,39% годовых, что ниже 19,60% в начале мая. Это также значительно меньше исторического пика в декабре 2024 года, когда ставки достигли 22,28%.

Краткосрочные депозиты (до 90 дней): ставка — 18,07%.

Депозиты от 91 до 180 дней: ставка — 18,81%.

Депозиты от 6 месяцев до 1 года: ставка — 18,66%.

Долгосрочные депозиты (свыше 1 года): ставки снизились до 17,50%.

Причины снижения ставок

Основным фактором снижения ставок является политика Центробанка России. В начале июня 2025 года ключевая ставка была снижена на 1 процентный пункт и составила 20% годовых. Это решение было принято на фоне замедления инфляции и стабилизации экономической ситуации. После значительного повышения ключевой ставки в 2022 году ставки начали постепенно снижаться.

Как изменялись ставки в 2025 году?

В начале 2025 года ставки по депозитам в крупных российских банках составляли 23-24% годовых. Например, ставки по краткосрочным депозитам выглядели так:

3 месяца — 21,48%;

6 месяцев — 21,78%;

1 год — 20,84%.

К апрелю 2025 года ставки начали снижаться:

3 месяца — до 22,5%;

6 месяцев — до 21,1%;

1 год — до 21%.

В мае 2025 года 8 из 20 крупнейших банков снизили ставки на 0,1–1 процентный пункт. К июню максимальная ставка по краткосрочным депозитам в топ-10 банках составила 19,4%.

Прогнозы на будущее

Если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, ставки по краткосрочным депозитам могут упасть до 15,5–16% к концу июня 2025 года. Ожидается, что долгосрочные ставки также продолжат снижаться.

Что важно учитывать вкладчикам?

Снижение ставок по депозитам является частью широкой экономической политики, направленной на снижение инфляции. Вкладчикам стоит следить за изменениями ключевой ставки Центробанка и рассматривать альтернативные способы сохранения средств, чтобы компенсировать снижение доходности по вкладам.

Снижение ставок отражает изменения в экономике России. Вкладчики должны быть готовы к новым условиям на финансовом рынке и искать наиболее выгодные способы размещения своих сбережений.