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Владельцы сбережений в полном недоумении с 12 июля: Центробанк объявил неожиданную новость

В 2025 году ставки по депозитам в российских ба...

media.halvacard.ru

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Процентные ставки по депозитам в крупнейших российских банках продолжили снижаться в 2025 году.

Рассмотрим, как это влияет на вкладчиков и почему Центробанк России продолжает снижать ключевую ставку.

Как изменяются ставки по депозитам?

На конец мая 2025 года максимальная ставка по депозитам в топ-10 российских банков составила 19,39% годовых, что значительно ниже максимума в 22,28% в декабре 2024 года.

Причины снижения ставок

Основной причиной снижения ставок является политика Центробанка России, который снизил ключевую ставку до 20% годовых в июне 2025 года. Это решение связано с необходимостью стабилизировать экономику и снизить инфляцию.

Прогнозы на будущее

Вкладчики могут ожидать дальнейшего снижения ставок по депозитам. Прогнозируется, что ставки по краткосрочным депозитам могут упасть до 15,5–16%, а долгосрочные вклады будут иметь еще более низкие ставки.

Как это влияет на вкладчиков?

Снижение ставок по депозитам приводит к снижению доходности. Вкладчикам стоит внимательно следить за изменениями ставок и рассматривать альтернативные финансовые инструменты для сохранения сбережений.

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