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Владельцы сбережений в полном недоумении с 12 июля: ЦБ объявил неожиданную новость

Процентные ставки по депозитам в России снижают...

mc.bk55.ru

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В 2025 году ставки по депозитам в крупнейших российских банках продолжили снижаться, что связано с экономической ситуацией и решениями Центробанка России.

Это снижение оказало влияние на вкладчиков, заставив их искать альтернативные способы для сохранения своих сбережений.

Изменения ставок по депозитам

К концу мая 2025 года максимальная ставка по рублевым депозитам в топ-10 банков составила 19,39% годовых, что является снижением по сравнению с началом месяца (19,60%) и историческим максимумом в 22,28% в декабре 2024 года.

Ставки по депозитам по срокам:

  • Краткосрочные (до 90 дней): 18,07%.

  • Депозиты от 91 до 180 дней: 18,81%.

  • Депозиты от 6 месяцев до 1 года: 18,66%.

  • Долгосрочные (свыше 1 года): 17,50%.

Причины снижения ставок

Центробанк России снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт в начале июня 2025 года, что также стало причиной снижения ставок по депозитам. Снижение инфляции и стабилизация экономической ситуации обусловили это решение.

Как изменялись ставки в 2025 году?

В начале 2025 года ставки по депозитам составляли 23-24% годовых, а к июню они снизились до 19,4% в топ-10 банках по краткосрочным вкладам.

Прогнозы на будущее

Если тенденция по снижению ключевой ставки сохранится, ставки по краткосрочным депозитам могут опуститься до 15,5-16% в ближайшие месяцы. Ожидается, что долгосрочные депозиты также будут снижаться.

Как это влияет на вкладчиков?

Снижение ставок по депозитам вынуждает вкладчиков искать альтернативные инвестиционные инструменты, поскольку доходность по вкладам снижается. Однако депозиты на срок 1 год остаются популярными среди россиян, составляя 15% от общего спроса на банковские продукты.

Важные выводы для вкладчиков

Вкладчикам стоит следить за изменениями в политике Центробанка и рассматривать альтернативные способы сохранения своих средств, так как ставки по депозитам продолжают снижаться.

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