Владельцы сбережений в полном недоумении с 11 июля: Центробанк объявил неожиданную новость

Процентные ставки по депозитам в крупнейших российских банках продолжают снижаться, что связано с экономической ситуацией и решением Центробанка России.

В этой статье мы анализируем, как изменяются ставки, причины их снижения и влияние на вкладчиков.

Как изменяются ставки по депозитам?

На конец мая 2025 года максимальная ставка по рублевым депозитам в 10 крупнейших банках составила 19,39% годовых, что является снижением по сравнению с началом месяца, когда ставка была 19,60%, и с максимальным значением декабря 2024 года (22,28%).

Причины снижения ставок

Снижение ставок связано с решением Центробанка России уменьшить ключевую ставку. В начале июня 2025 года она была снижена до 20% годовых в связи с замедлением инфляции и стабилизацией экономики.

Прогнозы на будущее

Если ключевая ставка продолжит снижаться, ставки по краткосрочным депозитам могут упасть до 15,5–16%, а долгосрочные депозиты будут также снижаться.

Что важно учитывать вкладчикам?

Вкладчикам стоит следить за изменениями ключевой ставки Центробанка и искать альтернативные финансовые инструменты для сохранения доходности.