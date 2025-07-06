Владельцы сбережений в полном недоумении с 10 июля: Центробанк объявил неожиданную новость

Процентные ставки по депозитам в крупнейших российских банках продолжают снижаться, что стало заметно в последние недели.

Это связано с текущими экономическими условиями и решениями Центробанка России. Рассмотрим, как изменяются ставки по вкладам, что повлияло на их снижение и какие последствия это имеет для вкладчиков.

Как изменяются ставки по вкладам?

На конец мая 2025 года максимальная ставка по рублевым депозитам в топ-10 крупнейших банков составила 19,39% годовых. Это снижение по сравнению с началом месяца, когда ставка была 19,60%, а также существенное уменьшение по сравнению с пиковыми значениями в декабре 2024 года, когда ставки достигали 22,28%.

Наибольшее снижение произошло по краткосрочным депозитам (до 90 дней), где средняя ставка составила 18,07%. Для вкладов на срок от 91 до 180 дней ставка составила 18,81%, на срок от 6 месяцев до 1 года — 18,66%. Для долгосрочных вкладов (свыше 1 года) ставки составляют около 17,50%.

Средняя ставка по вкладам на конец мая 2025 года:

До 90 дней: 18,07%

91–180 дней: 18,81%

От 6 месяцев до 1 года: 18,66%

Свыше 1 года: 17,50%

Причины снижения ставок

Основная причина снижения ставок — это политика Центробанка России. В июне 2025 года ключевая ставка была снижена на 1 процентный пункт, составив 20% годовых, что связано с замедлением инфляции и стабилизацией экономической ситуации. После резкого повышения ключевой ставки в 2022 году до 20,51%, ставки по вкладам начали снижаться, что является отражением текущей денежно-кредитной политики.

Как изменялись ставки в 2025 году?

На начало 2025 года ставки по депозитам в крупнейших российских банках составляли 23–24% годовых. Например:

Ставка по краткосрочным депозитам на 3 месяца — 21,48%

Ставка по 6 месяцам — 21,78%

Ставка по 1 году — 20,84%

К апрелю 2025 года ставки начали снижаться:

На 3 месяца — до 22,5%

На 6 месяцев — до 21,1%

На 1 год — до 21%

В мае снижение продолжилось: 8 из 20 крупнейших банков снизили ставки на 0,1–1 процентный пункт. К июню максимальная ставка по краткосрочным вкладам в топ-10 банках составила 19,4%.

Прогнозы на будущее

Если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, то к концу июня 2025 года ставки по краткосрочным депозитам могут снизиться до 15,5–16%, а долгосрочные депозиты окажутся на еще более низких уровнях.

Несмотря на снижение ставок, депозиты на срок 1 год остаются популярными среди россиян, составляя около 15% от всех вкладов. Однако, с учетом снижения доходности, многие вкладчики начинают искать альтернативные способы сохранения и увеличения своих сбережений.

Что важно учитывать вкладчикам?

Снижение ставок — это часть более широкой экономической политики, направленной на стабилизацию экономики и снижение инфляции. Вкладчикам важно внимательно следить за изменениями ключевой ставки Центробанка и рассматривать альтернативные инвестиции для сохранения доходности своих сбережений. Это может быть связано с облигациями, акциями, недвижимостью и другими финансовыми инструментами.

Изменения процентных ставок в крупнейших банках России в 2025 году отражают текущие экономические условия, что необходимо учитывать при выборе банковских продуктов, сообщает progorod59.