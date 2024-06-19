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Владельцы eSIM закрепились в онлайне

Количество абонентов сотовой связи, выбирающих eSIM, за год выросло более чем на 80%.

Фото: пресс-служба МегаФон

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Количество абонентов сотовой связи, выбирающих eSIM, за год выросло более чем на 80%. При этом владельцы цифровых сим-карт стали проводить больше времени в интернете и переписываться в мессенджерах. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов за первые пять месяцев 2024 года.

Число абонентов, использующих в своих смартфонах eSIM, в январе-мае текущего года увеличилось на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом более 98% владельцев eSIM используют её в качестве основной сим-карты.

Среди смартфонов самый популярный бренд с установленной eSIM — iPhone, за ним идут Samsung и Xiaomi. Чаще всего eSIM присутствует на iPhone 11, однако доля данной модели постепенно снижается по мере замены её на следующие поколения смартфонов этой марки.

Среднестатистический пользователь смартфона с eSIM стал значительно более активным в интернете по сравнению с прошлым годом. Так, общее потребление трафика за январь-май 2024 года выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлом года.

Наиболее интенсивно рос трафик при просмотре веб-страниц в браузерах и при использовании мессенджеров — активность пользователей в этих сервисах стала выше на 28% и 23% соответственно. Также абоненты с eSIM стали чаще использовать социальные сети (+16%). В то же время уровень потребления видеоконтента и музыки практически не изменился: этот показатель вырос всего на 2%.

Потребление голосового трафика активнее у абонентов с обычной сим-картой: они разговаривают по телефону на 25% больше, чем владельцы eSIM.

eSIM (embedded SIM; дословно — встроенная SIM) — цифровая сим‑карта, которая встраивается в устройство на этапе производства. Её можно использовать как самостоятельную сим-карту или одновременно с пластиковой, чтобы подключить два номера. Для активации (установки eSIM) нужен доступ в интернет — Wi‑Fi или мобильный интернет от второй сим‑карты. Первые устройства с поддержкой eSIM были представлены в 2016 году. В России тестирование технологии началось в 2019 году, а для абонентов eSIM стали доступны год спустя.

Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по использованию цифровых сим-карт. При этом изменился топ-5 городов, где проживает наибольшее число абонентов с eSIM. Если в 2023 году в «пятёрку» входили также Краснодар, Самара и Екатеринбург, то в 2024-м на смену последнему пришёл Ростов-на-Дону.

По данным МегаФона, более 80% продаваемых устройств, поддерживающих технологию eSIM, — это смартфоны.

«Мы видим устойчивый рост спроса на eSIM, поскольку на рынке появляется все больше устройств с поддержкой этой технологии. Это один из основных факторов, повышающих интерес к eSIM. Кроме того, eSIM позволяет установить на устройство дополнительно к обычной SIM-карте еще одну, цифровую, и пользоваться двумя телефонными номерами на одном устройстве. Это может понадобиться, например, в ситуации, когда человеку необходим временный номер», — говорит директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.

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