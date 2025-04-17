Владельцам квартир придется несладко: за такое простое действие могут посадить в тюрьму на год
dp.ru
Сдача квартиры — способ заработать без особых усилий. Но только в том случае, если всё оформлено правильно.
В противном случае — штрафы, долги и даже риск попасть под уголовную статью. Рассказываем, как легально сдавать жильё и спать спокойно.
Что требует закон от владельца квартиры
Чтобы сдача квартиры была законной, нужно:
- Заключить официальный договор аренды или найма;
- Подать декларацию по форме 3-НДФЛ;
- Уплатить налог на доход от аренды.
Такой подход защищает обе стороны: владельцу гарантирует выплаты и юридическую защиту, арендаторам — уверенность, что их не выселят без предупреждения.
Какие налоги нужно платить
Доход от сдачи квартиры облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ):
- 13%, если годовой доход не превышает 5 млн рублей;
- 15%, если сумма дохода выше 5 млн рублей — только с превышения.
Важно: сумма налога считается с чистой прибыли, если вы используете вычеты (например, расходы на ремонт), или с полной суммы, если их не применяете.
Чем грозит неуплата налогов
Игнорировать налоговую нельзя — последствия могут быть серьёзными:
- Штраф — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (не менее 1 000 ₽, не более 30%);
- Пени — 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день;
- За умышленное уклонение — штраф в размере 40% от суммы долга.
Когда возможна уголовная ответственность
Если в течение 3 лет вы не платили налог, и задолженность превысила 2,7 млн рублей, наступает уже уголовная ответственность:
- Штраф — от 100 000 до 300 000 рублей;
- Принудительные работы — до 1 года;
- Арест — до 6 месяцев;
- Лишение свободы — до 1 года.
Как сдавать квартиру безопасно
- Всегда заключайте письменный договор с арендатором.
- Ежегодно подавайте налоговую декларацию.
- Уплачивайте налог в срок — до 15 июля следующего года.
- Храните платёжные документы.
- При сомнениях — проконсультируйтесь с юристом или в ФНС.
Сдавать квартиру легально — несложно, и это избавляет от лишних рисков. Не прячьте доход — оформите всё по закону и продолжайте получать стабильный доход без угрозы штрафов и проверок.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец