Владельцам квартир придется несладко: за такое простое действие могут посадить в тюрьму на год

Сдача квартиры — способ заработать без особых усилий. Но только в том случае, если всё оформлено правильно.

В противном случае — штрафы, долги и даже риск попасть под уголовную статью. Рассказываем, как легально сдавать жильё и спать спокойно.

Что требует закон от владельца квартиры

Чтобы сдача квартиры была законной, нужно:

Заключить официальный договор аренды или найма;

Подать декларацию по форме 3-НДФЛ;

Уплатить налог на доход от аренды.

Такой подход защищает обе стороны: владельцу гарантирует выплаты и юридическую защиту, арендаторам — уверенность, что их не выселят без предупреждения.

Какие налоги нужно платить

Доход от сдачи квартиры облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ):

13%, если годовой доход не превышает 5 млн рублей;

15%, если сумма дохода выше 5 млн рублей — только с превышения.

Важно: сумма налога считается с чистой прибыли, если вы используете вычеты (например, расходы на ремонт), или с полной суммы, если их не применяете.

Чем грозит неуплата налогов

Игнорировать налоговую нельзя — последствия могут быть серьёзными:

Штраф — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (не менее 1 000 ₽, не более 30%);

Пени — 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день;

За умышленное уклонение — штраф в размере 40% от суммы долга.

Когда возможна уголовная ответственность

Если в течение 3 лет вы не платили налог, и задолженность превысила 2,7 млн рублей, наступает уже уголовная ответственность:

Штраф — от 100 000 до 300 000 рублей;

Принудительные работы — до 1 года;

Арест — до 6 месяцев;

Лишение свободы — до 1 года.

Как сдавать квартиру безопасно

Всегда заключайте письменный договор с арендатором.

Ежегодно подавайте налоговую декларацию.

Уплачивайте налог в срок — до 15 июля следующего года.

Храните платёжные документы.

При сомнениях — проконсультируйтесь с юристом или в ФНС.

Сдавать квартиру легально — несложно, и это избавляет от лишних рисков. Не прячьте доход — оформите всё по закону и продолжайте получать стабильный доход без угрозы штрафов и проверок.