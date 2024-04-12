ВкусВилл подключил «Этикетку» от билайн бизнес

Бренд продуктов для здорового питания использует сервис идентификации вызовов, чтобы дозваниваться до кандидатов на вакансии.

Сервис «Этикетка» от билайн бизнес находит новые сферы применения: торговая сеть и сервис доставки ВкусВилл подключил услугу для идентификации звонков на телефонах абонентов сети билайн, чтобы специалисты по работе с персоналом могли эффективнее дозваниваться до потенциальных сотрудников.

Сервис «Этикетка» от билайн бизнес позволяет показывать на экране телефона не только номер вызывающего абонента, но и дополнительную информацию, например, название компании и цель звонка. Что именно увидят абоненты, определяет компания-заказчик по согласованию с билайном. При этом оператор проводит премодерацию, чтобы снизить риски мошенничества и повысить безопасность для вызываемых абонентов. Сервис работает внутри и вне сети билайн при наличии технических возможностей и соглашения с другим оператором.

ВкусВилл подключил «Этикетку» от билайн на городские номера другого оператора, чтобы повысить эффективность обзвона кандидатов на вакансии. Когда кандидату поступает звонок из службы персонала, на экране телефона абонента билайн появляется номер телефона и надпись «ВкусВилл» или VkusVill. Порядок и возможность отображения информации из «Этикетки» зависят от настроек устройства вызываемого абонента и использования услуг АОН, антиАОН.

«Сегодня многие люди не подходят к телефону, если звонит незнакомый номер, потому что опасаются мошенников. Чтобы не упустить хорошего кандидата, специалисты по найму могут написать в мессенджеры или на электронную почту. Но это требует больше времени: определить альтернативный канал коммуникации, направить сообщение, дождаться ответа. Благодаря «Этикетке» от билайн бизнес ситуация меняется: наши сотрудники дозваниваются до кандидатов быстрее и чаще, а разговор строится более доверительно уже с первых фраз», — рассказывает Кристина Чижова, ведущий специалист по подбору персонала ВкусВилл.