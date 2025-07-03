Вкусный салат со свеклой: гости не смогут оторваться — простой и быстрый рецепт
shoes-web.ru
Салат со свеклой — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое легко и быстро приготовить.
Яркий, сытный и ароматный, этот салат станет отличным украшением любого стола.
Ингредиенты:
Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;
Грецкие орехи — 100 грамм;
Чеснок — 2 зубчика;
Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;
Оливковое масло — для заправки;
Соль и черный перец — по вкусу.
Инструкция по приготовлению:
1. Подготовка свеклы:
Свеклу хорошо вымойте и отварите до мягкости. После этого остудите, очистите от кожуры и натрите на крупной терке.
2. Подготовка орехов:
Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до золотистого цвета, затем остудите и измельчите.
3. Заправка:
Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс, добавьте к орехам. Влейте оливковое масло, добавьте соль и перец, тщательно перемешайте.
4. Сборка салата:
Соедините натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте измельченную зелень и снова хорошо перемешайте.
Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде — в зависимости от ваших предпочтений. Яркий вкус и насыщенный аромат сделают его настоящим фаворитом на вашем столе, а его простота и быстрота приготовления порадуют всех, кто решит его приготовить.
Не упустите шанс попробовать этот вкусный и полезный салат со свеклой, который станет настоящим хитом на вашей кухне!
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец