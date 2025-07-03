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Вкусный салат со свеклой: гости не смогут оторваться — простой и быстрый рецепт

Салат со свеклой — это не только вкусное, но и ...

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Салат со свеклой — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое легко и быстро приготовить.

Яркий, сытный и ароматный, этот салат станет отличным украшением любого стола.

Ингредиенты:

  • Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;

  • Грецкие орехи — 100 грамм;

  • Чеснок — 2 зубчика;

  • Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;

  • Оливковое масло — для заправки;

  • Соль и черный перец — по вкусу.

Инструкция по приготовлению:

1. Подготовка свеклы:
Свеклу хорошо вымойте и отварите до мягкости. После этого остудите, очистите от кожуры и натрите на крупной терке.

2. Подготовка орехов:
Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до золотистого цвета, затем остудите и измельчите.

3. Заправка:
Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс, добавьте к орехам. Влейте оливковое масло, добавьте соль и перец, тщательно перемешайте.

4. Сборка салата:
Соедините натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте измельченную зелень и снова хорошо перемешайте.

Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде — в зависимости от ваших предпочтений. Яркий вкус и насыщенный аромат сделают его настоящим фаворитом на вашем столе, а его простота и быстрота приготовления порадуют всех, кто решит его приготовить.

Не упустите шанс попробовать этот вкусный и полезный салат со свеклой, который станет настоящим хитом на вашей кухне!

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