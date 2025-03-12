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Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — очень легкий и быстрый рецепт

Откройте для себя рецепт невероятно вкусного и ...

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Если вы ищете идеальное блюдо, которое станет хитом любой вечеринки или семейного ужина, обратите внимание на этот невероятно вкусный и простой в приготовлении салат со свеклой.

Сочетание свежих ингредиентов и яркий вкус сделают его настоящей звездой стола.

Ингредиенты:

  • Свекла – 3 средних корнеплода
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Грецкие орехи – 100 г
  • Зелень (укроп или петрушка) – небольшой пучок
  • Оливковое масло – 3 столовые ложки
  • Лимонный сок – 2 столовые ложки
  • Соль и черный перец – по вкусу

Пошаговый рецепт:

  • Подготовка свеклы: Очистите свеклу и отварите в подсоленной воде до готовности, примерно 30-40 минут. Затем охладите, очистите и нарежьте кубиками или натрите на крупной терке.
  • Подготовка орехов: Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде, затем измельчите их в крупную крошку.
  • Соус: В маленькой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и перец.
  • Сборка салата: В большой миске смешайте свеклу, орехи и зелень. Заправьте салат соусом и хорошо перемешайте.
  • Подача: Салат со свеклой можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Он идеально сочетается с мясными и рыбными блюдами или может быть отличным самостоятельным ужином для вегетарианцев.

Почему этот салат стоит попробовать?

Этот салат не только прост в приготовлении, но и очень полезен. Свекла богата витаминами и минералами, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Грецкие орехи добавляют блюду хрустящую текстуру и обогащают его омега-3 жирными кислотами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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