Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — очень быстрый и простой рецепт
dzen.ru
Ищете идеальный рецепт салата, который поразит ваших гостей?
Представляю вам рецепт невероятно вкусного салата со свеклой, который не только прост в приготовлении, но и гарантированно станет хитом на любом столе.
Ингредиенты:
- Свекла – 3 средних корнеплода
- Орехи грецкие – 100 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Майонез – 100 мл
- Соль и черный перец – по вкусу
- Зелень (укроп или петрушка) – для украшения
Пошаговый рецепт приготовления:
- Подготовка свеклы: Свеклу отварите до готовности, затем остудите и очистите. Натрите свеклу на крупной терке и поместите в глубокую миску.
- Добавление орехов и чеснока: Грецкие орехи измельчите в блендере или изрубите ножом до состояния мелкой крошки, добавьте к свекле. Чеснок пропустите через пресс и также отправьте в миску.
- Заправка: Добавьте майонез, тщательно перемешайте все ингредиенты. Посолите и поперчите по вкусу.
- Сервировка: Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике хотя бы 30 минут. Украсьте зеленью перед подачей.
Почему этот салат станет любимым:
- Быстрота приготовления: После варки свеклы, которую можно приготовить заранее, сборка салата занимает всего несколько минут.
- Насыщенный вкус: Сочетание сладкой свеклы, ароматного чеснока и орехов создает насыщенный и приятный вкус.
- Универсальность: Этот салат подойдет как к праздничному, так и к повседневному столу.
Этот салат со свеклой обязательно станет одним из ваших фаворитов, а его простота и вкус не оставят равнодушными ни одного из ваших гостей.
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