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Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — очень быстрый и простой рецепт

Откройте для себя рецепт вкусного и простого са...

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Ищете идеальный рецепт салата, который поразит ваших гостей?

Представляю вам рецепт невероятно вкусного салата со свеклой, который не только прост в приготовлении, но и гарантированно станет хитом на любом столе.

Ингредиенты:

  • Свекла – 3 средних корнеплода
  • Орехи грецкие – 100 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Майонез – 100 мл
  • Соль и черный перец – по вкусу
  • Зелень (укроп или петрушка) – для украшения

Пошаговый рецепт приготовления:

  • Подготовка свеклы: Свеклу отварите до готовности, затем остудите и очистите. Натрите свеклу на крупной терке и поместите в глубокую миску.
  • Добавление орехов и чеснока: Грецкие орехи измельчите в блендере или изрубите ножом до состояния мелкой крошки, добавьте к свекле. Чеснок пропустите через пресс и также отправьте в миску.
  • Заправка: Добавьте майонез, тщательно перемешайте все ингредиенты. Посолите и поперчите по вкусу.
  • Сервировка: Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике хотя бы 30 минут. Украсьте зеленью перед подачей.

Почему этот салат станет любимым:

  • Быстрота приготовления: После варки свеклы, которую можно приготовить заранее, сборка салата занимает всего несколько минут.
  • Насыщенный вкус: Сочетание сладкой свеклы, ароматного чеснока и орехов создает насыщенный и приятный вкус.
  • Универсальность: Этот салат подойдет как к праздничному, так и к повседневному столу.

Этот салат со свеклой обязательно станет одним из ваших фаворитов, а его простота и вкус не оставят равнодушными ни одного из ваших гостей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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