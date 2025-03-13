Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — очень быстрый и простой рецепт

Ищете идеальный рецепт салата, который поразит ваших гостей?

Представляю вам рецепт невероятно вкусного салата со свеклой, который не только прост в приготовлении, но и гарантированно станет хитом на любом столе.

Ингредиенты:

Свекла – 3 средних корнеплода

Орехи грецкие – 100 г

Чеснок – 2 зубчика

Майонез – 100 мл

Соль и черный перец – по вкусу

Зелень (укроп или петрушка) – для украшения

Пошаговый рецепт приготовления:

Подготовка свеклы: Свеклу отварите до готовности, затем остудите и очистите. Натрите свеклу на крупной терке и поместите в глубокую миску.

Добавление орехов и чеснока: Грецкие орехи измельчите в блендере или изрубите ножом до состояния мелкой крошки, добавьте к свекле. Чеснок пропустите через пресс и также отправьте в миску.

Заправка: Добавьте майонез, тщательно перемешайте все ингредиенты. Посолите и поперчите по вкусу.

Сервировка: Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике хотя бы 30 минут. Украсьте зеленью перед подачей.

Почему этот салат станет любимым:

Быстрота приготовления: После варки свеклы, которую можно приготовить заранее, сборка салата занимает всего несколько минут.

Насыщенный вкус: Сочетание сладкой свеклы, ароматного чеснока и орехов создает насыщенный и приятный вкус.

Универсальность: Этот салат подойдет как к праздничному, так и к повседневному столу.

Этот салат со свеклой обязательно станет одним из ваших фаворитов, а его простота и вкус не оставят равнодушными ни одного из ваших гостей.