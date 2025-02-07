Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Вкусный салат со свеклой: домочадцы от него без ума — легкий и быстрый рецепт

Откройте для себя рецепт вкусного и легкого сал...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Забудьте все, что вы знали о свекольных салатах! Представляем «Февральская Фантазия» — салат со свеклой, который превзойдет все ожидания.

Этот рецепт не только прост в исполнении, но и настолько вкусен, что станет настоящим открытием для вашей семьи.

Необходимые ингредиенты:

  • Средние корнеплоды свеклы – 3 штуки
  • Кедровые орешки – 100 г (альтернативно можно использовать любые другие орехи)
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Микс зелени (укроп, петрушка, базилик) – один пучок
  • Качественное оливковое масло – 3 столовые ложки
  • Свежевыжатый сок лайма – 1 столовая ложка
  • Морская соль и свежемолотый черный перец – по вкусу

Подробный рецепт приготовления:

  • Запекание свеклы: Для начала тщательно вымойте свеклу, оберните каждый корнеплод в фольгу и запеките в духовке на 200C около одного часа. После запекания дайте свекле остыть, затем снимите кожуру и нарежьте мякоть аккуратными кубиками.
  • Подготовка орехов: На сухой сковороде слегка подрумяньте кедровые орешки, чтобы раскрыть их аромат, затем остудите и слегка измельчите.
  • Создание заправки: В небольшой миске смешайте оливковое масло, сок лайма, измельченный чеснок, а также соль и перец по вкусу до однородной консистенции.
  • Финальное соединение компонентов: В большой салатнице соедините подготовленную свеклу, орешки и рубленую зелень. Залейте все ингредиенты подготовленной заправкой и аккуратно перемешайте.
  • Настаивание: Чтобы салат пропитался и раскрыл все свои вкусы, оставьте его в холодильнике на 30 минут перед подачей.

Почему этот салат заслуживает вашего внимания:

  • Питательность и здоровье: Свекла известна своими антиоксидантными и восстанавливающими свойствами, что делает этот салат не только вкусным, но и чрезвычайно полезным.
  • Изысканный вкус: Комбинация сладкой свеклы с нотками орехов и ароматной зелени в короне из лаймовой заправки делает этот салат настоящим гастрономическим шедевром.
  • Легкость приготовления: Простота рецепта делает его доступным даже для тех, кто только начинает свое кулинарное путешествие.

Попробуйте этот салат, и он наверняка займет почетное место в вашем кулинарном репертуаре, радуя всех, кто ценит истинно вкусные и здоровые блюда.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Жуткие черные саркофаги из Антарктиды напугали ученых

Интересное в Казани

час назад

Огонь, уют или эксперименты? Как пицца-сердце раскрывает правду об отношениях казанцев

топ 10 лучших средств от тараканов

Новости Казани

7 часов назад

Трупы 4 студентов нашли в съемной казанской квартире

Интересное в Казани

3 дня назад

Топ-5 ошибок казанцев при выборе электрики: рассказываем, как не допустить трагедии

разработка дизайна журнала в Москве

Не у нас

день назад

Daily Mail: США накроет цунами и 9-балльное землетрясение

Не у нас

день назад

Будут мегацунами: Ученые предупредили о страшной опасности будущего

Не у нас

день назад

Родные мэра Бугульмы объяснили имущество на 121 млн, которое нашли у его семьи

Новости Казани

4 часа назад

Казанский врач признан виновным в гибели пациента

Не у нас

день назад

Не больше 150: ученые хотят продлить предельный возраст жизни человека
Новости Казани
9 часов назад

В Казани остановился рост цен на вторичное жилье

По словам ведущего аналитика «Этажей» Александр...

Новости Казани

28 минут назад

В Казани в ДТП пострадал человек

Интересное в Казани

час назад

«Сын отказывается лечить зубы и сбегает. Как быть?»: детский стоматолог из Казани объяснила, как «подружить» ребенка с врачом

Не у нас

час назад

Ученые назвали первую болезнь, которая «подкашивала» здоровье еще древних людей

Не у нас

час назад

Были завершены испытания импланта, который способен вернуть зрение
В Татарстане ожидаются морозы до -18 градусов
Не у нас
2 часа назад

В Татарстане ожидаются морозы до -18 градусов

Новости Казани

2 часа назад

2 школьницы отравились неизвестным веществом во "Вкусно — и точка" в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане рассказали, кто получит максимальный размер материнского капитала

Новости Казани

3 часа назад

Ильсур Метшин: «На рынке Казани фиксируется переизбыток блатных профессий»
Здоровый старт: редакция собрала всё, что помож...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией