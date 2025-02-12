Вкусный салат со свеклой: домочадцев от него не оттащить — легкий и быстрый рецепт
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Когда дело доходит до здорового и вкусного питания, свекла занимает одно из первых мест благодаря своему богатому составу и универсальности в приготовлении.
Сегодня я поделюсь рецептом салата со свеклой, который не только поразит вас своим ярким вкусом, но и добавит цвета на ваш стол.
Ингредиенты:
- Свекла — 3 средних штуки
- Орехи грецкие — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез или йогурт для заправки — по вкусу
- Зелень (укроп или петрушка) — для украшения
- Соль и черный перец — по вкусу
Приготовление:
- Подготовка свеклы: Свеклу отварите или запеките в духовке до готовности. Это займет примерно 1 час в зависимости от размера корнеплодов. После чего остудите, очистите и натрите на крупной терке.
- Подготовка орехов: Грецкие орехи измельчите в блендере или раздавите в ступке для придания текстуры салату.
- Сборка салата: В глубокой миске смешайте натертую свеклу с орехами. Добавьте измельченный чеснок, соль и перец по вкусу. Заправьте салат майонезом или йогуртом для более легкой версии.
- Финальные штрихи: Перед подачей посыпьте салат измельченной зеленью.
Подача
Этот салат выглядит особенно эффектно на праздничном столе благодаря яркой цветовой палитре. Он идеально подходит как к повседневным, так и к праздничным обедам.
Салат со свеклой — это не только вкусно, но и очень полезно. Свекла известна своими антиоксидантными свойствами и способностью улучшать пищеварение.
Этот рецепт — отличный способ включить свеклу в ваш рацион.
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