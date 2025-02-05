Вкусный салат со свеклой: домочадцев от него не оторвать — легкий и быстрый рецепт

Откройте для себя новый способ приготовления салата, который станет звездой вашего стола!

Свекольный салат с яблоками и орехами не только восхитителен на вкус, но и обладает высокой питательной ценностью, делая его идеальным выбором для здорового питания.

Ингредиенты для салата:

Свежая свекла – 3 средних корнеплода

Сладкие зеленые яблоки – 2 штуки

Орехи грецкие – 1/2 стакана

Чеснок – 2 зубчика

Натуральный йогурт или майонез на выбор – 3 столовые ложки

Соль и черный молотый перец – по вкусу

Свежая зелень (укроп или петрушка) – для декора

Пошаговый процесс приготовления:

Подготовка свеклы: Свеклу тщательно вымыть и отварить в подсоленной воде до готовности (примерно 40 минут). После варки дать остыть, затем очистить и натереть на крупной терке.

Подготовка яблок: Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать тонкими ломтиками или натереть на крупной терке, чтобы сохранить их свежесть и текстуру.

Подготовка орехов: Грецкие орехи слегка подсушить на сковороде, затем измельчить их не слишком мелко, чтобы добавить текстуру салату.

Смешивание компонентов: В большой миске смешать натертую свеклу, яблоки и орехи. Добавить измельченный чеснок, соль и перец по вкусу.

Заправка салата: Заправить салат йогуртом или майонезом, аккуратно перемешать, чтобы все ингредиенты были равномерно покрыты.

Финальное украшение: Перед подачей посыпать салат свежей зеленью, что добавит ему яркости и аромата.

Этот салат со свеклой, яблоками и орехами – прекрасное сочетание сладости, остроты и хруста, который удивит и порадует каждого. Благодаря простоте приготовления и доступности ингредиентов, он может стать вашим фаворитом на каждый день или праздничным угощением.