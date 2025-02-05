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Вкусный салат со свеклой: домочадцев от него не оторвать — легкий и быстрый рецепт

Откройте для себя рецепт вкусного и полезного с...

obed37.ru

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Откройте для себя новый способ приготовления салата, который станет звездой вашего стола!

Свекольный салат с яблоками и орехами не только восхитителен на вкус, но и обладает высокой питательной ценностью, делая его идеальным выбором для здорового питания.

Ингредиенты для салата:

  • Свежая свекла – 3 средних корнеплода
  • Сладкие зеленые яблоки – 2 штуки
  • Орехи грецкие – 1/2 стакана
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Натуральный йогурт или майонез на выбор – 3 столовые ложки
  • Соль и черный молотый перец – по вкусу
  • Свежая зелень (укроп или петрушка) – для декора

Пошаговый процесс приготовления:

  • Подготовка свеклы: Свеклу тщательно вымыть и отварить в подсоленной воде до готовности (примерно 40 минут). После варки дать остыть, затем очистить и натереть на крупной терке.
  • Подготовка яблок: Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать тонкими ломтиками или натереть на крупной терке, чтобы сохранить их свежесть и текстуру.
  • Подготовка орехов: Грецкие орехи слегка подсушить на сковороде, затем измельчить их не слишком мелко, чтобы добавить текстуру салату.
  • Смешивание компонентов: В большой миске смешать натертую свеклу, яблоки и орехи. Добавить измельченный чеснок, соль и перец по вкусу.
  • Заправка салата: Заправить салат йогуртом или майонезом, аккуратно перемешать, чтобы все ингредиенты были равномерно покрыты.
  • Финальное украшение: Перед подачей посыпать салат свежей зеленью, что добавит ему яркости и аромата.

Этот салат со свеклой, яблоками и орехами – прекрасное сочетание сладости, остроты и хруста, который удивит и порадует каждого. Благодаря простоте приготовления и доступности ингредиентов, он может стать вашим фаворитом на каждый день или праздничным угощением.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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