Вкусный салат со свеклой: домочадцев от него не оторвать — легкий и быстрый рецепт
obed37.ru
Откройте для себя новый способ приготовления салата, который станет звездой вашего стола!
Свекольный салат с яблоками и орехами не только восхитителен на вкус, но и обладает высокой питательной ценностью, делая его идеальным выбором для здорового питания.
Ингредиенты для салата:
- Свежая свекла – 3 средних корнеплода
- Сладкие зеленые яблоки – 2 штуки
- Орехи грецкие – 1/2 стакана
- Чеснок – 2 зубчика
- Натуральный йогурт или майонез на выбор – 3 столовые ложки
- Соль и черный молотый перец – по вкусу
- Свежая зелень (укроп или петрушка) – для декора
Пошаговый процесс приготовления:
- Подготовка свеклы: Свеклу тщательно вымыть и отварить в подсоленной воде до готовности (примерно 40 минут). После варки дать остыть, затем очистить и натереть на крупной терке.
- Подготовка яблок: Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать тонкими ломтиками или натереть на крупной терке, чтобы сохранить их свежесть и текстуру.
- Подготовка орехов: Грецкие орехи слегка подсушить на сковороде, затем измельчить их не слишком мелко, чтобы добавить текстуру салату.
- Смешивание компонентов: В большой миске смешать натертую свеклу, яблоки и орехи. Добавить измельченный чеснок, соль и перец по вкусу.
- Заправка салата: Заправить салат йогуртом или майонезом, аккуратно перемешать, чтобы все ингредиенты были равномерно покрыты.
- Финальное украшение: Перед подачей посыпать салат свежей зеленью, что добавит ему яркости и аромата.
Этот салат со свеклой, яблоками и орехами – прекрасное сочетание сладости, остроты и хруста, который удивит и порадует каждого. Благодаря простоте приготовления и доступности ингредиентов, он может стать вашим фаворитом на каждый день или праздничным угощением.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец