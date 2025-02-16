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Вкусный салат со свеклой: домашних от него за уши не оттащить — легкий и простой рецепт

Свекла — отличный выбор для питательного салата...

koolinar.ru

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Свекла — отличный выбор для питательного салата, благодаря своим полезным свойствам и насыщенному вкусу. Этот рецепт позволит вам быстро приготовить салат, который станет изюминкой любого приема пищи.

Что нам понадобиться для готовки:

  • Свёкла, должны быть средних размеров плоды - три штуки
  • Орех грецкий - примерно 100 граммов
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Зелень (петрушка, укроп) — для украшения
  • Оливковое масло — для заправки
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу

Метод приготовления:

  1. Что нужно сделать для подготовки свёклы к готовке: Тщательно вымойте корнеплоды, варите в воде, которую предварительно слегка подсолили, пока плод не станет мягким. После этого следует дать свёкле остыть. Затем мы приступаем к очистке. Когда этот пункт выполнен, можно натереть свёклу на крупной терке.

  2. Обжаривание орехов: Орехи подсушите на сухой сковороде до легкого золотистого цвета и измельчите.

  3. Заправка: Смешайте оливковое масло с мелко нарезанным чесноком, добавьте соль и черный перец для вкуса.

  4. Смешивание компонентов: Соедините подготовленную свеклу, орехи и нарубленные зеленые травы в глубокой миске, добавьте заправку и хорошо перемешайте.

  5. Сервировка: Охладите салат перед подачей и украсьте свежей зеленью и дополнительными орехами для визуального эффекта.

Этот салат не только вкусный, но и полезный, благодаря богатому содержанию бетаина в свекле, который способствует пищеварению и улучшению обмена веществ. Подавайте его как освежающий гарнир или легкое основное блюдо, чтобы удивить и порадовать вашу семью и гостей.

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