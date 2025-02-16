Свекла — отличный выбор для питательного салата, благодаря своим полезным свойствам и насыщенному вкусу. Этот рецепт позволит вам быстро приготовить салат, который станет изюминкой любого приема пищи.

Что нам понадобиться для готовки:

Свёкла, должны быть средних размеров плоды - три штуки

Орех грецкий - примерно 100 граммов

Чеснок — 2 зубчика

Зелень (петрушка, укроп) — для украшения

Оливковое масло — для заправки

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Метод приготовления:

Что нужно сделать для подготовки свёклы к готовке: Тщательно вымойте корнеплоды, варите в воде, которую предварительно слегка подсолили, пока плод не станет мягким. После этого следует дать свёкле остыть. Затем мы приступаем к очистке. Когда этот пункт выполнен, можно натереть свёклу на крупной терке. Обжаривание орехов: Орехи подсушите на сухой сковороде до легкого золотистого цвета и измельчите. Заправка: Смешайте оливковое масло с мелко нарезанным чесноком, добавьте соль и черный перец для вкуса. Смешивание компонентов: Соедините подготовленную свеклу, орехи и нарубленные зеленые травы в глубокой миске, добавьте заправку и хорошо перемешайте. Сервировка: Охладите салат перед подачей и украсьте свежей зеленью и дополнительными орехами для визуального эффекта.

Этот салат не только вкусный, но и полезный, благодаря богатому содержанию бетаина в свекле, который способствует пищеварению и улучшению обмена веществ. Подавайте его как освежающий гарнир или легкое основное блюдо, чтобы удивить и порадовать вашу семью и гостей.