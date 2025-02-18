Вкусный салат со свеклой: домашних от него за уши не оттащить — легкий и очень быстрый рецепт
2024-11-06.lubitelfoto.ru
В поисках идеального рецепта для семейного ужина? Попробуйте этот невероятно простой и в то же время изысканный салат с запеченной свеклой.
Сочетание сладости свеклы, солоноватости сыра фета и аромата свежих зеленых листьев создает гармоничный вкус, который удовлетворит любого гурмана.
Ингредиенты, которые понадобятся:
- Свекла – 3 средних корнеплода
- Сыр фета – 100 грамм, измельченный
- Свежие зеленые листья – например, руккола или микс салатных листьев, один пакет
- Грецкие орехи – полстакана, слегка поджаренные
Для заправки:
- Оливковое масло – 3 столовые ложки
- Бальзамический уксус – 1 столовая ложка
- Соль и свежемолотый черный перец – по вкусу
Процесс приготовления:
- Запекание свеклы: Тщательно вымойте свеклу, заверните каждый корнеплод в фольгу и запекайте в духовке при 200C в течение одного часа или до мягкости. Дайте остыть, затем очистите и нарежьте небольшими кубиками.
- Подготовка орехов: Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до золотистого цвета, это добавит им хрусткости и аромата.
- Сборка салата: На большую сервировочную тарелку выложите зеленые листья, сверху равномерно распределите кубики свеклы, посыпьте измельченным сыром фета и поджаренными орехами.
- Заправка: В небольшой миске смешайте оливковое масло с бальзамическим уксусом, добавьте соль и перец по вкусу. Перед подачей полейте салат получившейся заправкой.
Этот салат прекрасно подходит как для повседневного обеда, так и для особого случая. Он не только красиво выглядит на столе, но и доставляет истинное удовольствие от каждого кусочка. Нежная свекла в сочетании с соленым сыром и ореховой ноткой орехов обязательно оценят все члены вашей семьи.
Попробуйте и убедитесь сами!
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