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Вкусный салат со свеклой: домашних от него за уши не оттащить — легкий и очень быстрый рецепт

опробуйте этот невероятно вкусный и легкий реце...

2024-11-06.lubitelfoto.ru

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В поисках идеального рецепта для семейного ужина? Попробуйте этот невероятно простой и в то же время изысканный салат с запеченной свеклой.

Сочетание сладости свеклы, солоноватости сыра фета и аромата свежих зеленых листьев создает гармоничный вкус, который удовлетворит любого гурмана.

Ингредиенты, которые понадобятся:

  • Свекла – 3 средних корнеплода
  • Сыр фета – 100 грамм, измельченный
  • Свежие зеленые листья – например, руккола или микс салатных листьев, один пакет
  • Грецкие орехи – полстакана, слегка поджаренные

Для заправки:

  • Оливковое масло – 3 столовые ложки
  • Бальзамический уксус – 1 столовая ложка
  • Соль и свежемолотый черный перец – по вкусу

Процесс приготовления:

  • Запекание свеклы: Тщательно вымойте свеклу, заверните каждый корнеплод в фольгу и запекайте в духовке при 200C в течение одного часа или до мягкости. Дайте остыть, затем очистите и нарежьте небольшими кубиками.
  • Подготовка орехов: Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до золотистого цвета, это добавит им хрусткости и аромата.
  • Сборка салата: На большую сервировочную тарелку выложите зеленые листья, сверху равномерно распределите кубики свеклы, посыпьте измельченным сыром фета и поджаренными орехами.
  • Заправка: В небольшой миске смешайте оливковое масло с бальзамическим уксусом, добавьте соль и перец по вкусу. Перед подачей полейте салат получившейся заправкой.

Этот салат прекрасно подходит как для повседневного обеда, так и для особого случая. Он не только красиво выглядит на столе, но и доставляет истинное удовольствие от каждого кусочка. Нежная свекла в сочетании с соленым сыром и ореховой ноткой орехов обязательно оценят все члены вашей семьи.

Попробуйте и убедитесь сами!

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