Вкусный салат со свеклой: домашних от него за уши не оттянуть — легкий и быстрый рецепт

Свекла — настоящий подарок для тех, кто заботится о здоровье. Но мало кто знает, что из неё можно приготовить не только полезное, но и невероятно вкусное блюдо! Этот салат обязательно порадует вас насыщенным вкусом и яркими красками на столе. Приготовить его легко и быстро, а результат превзойдёт ожидания.

Чем полезен салат со свеклой?

Свекла богата витаминами и минералами, которые поддерживают здоровье организма. В сочетании с правильными продуктами она превращается в настоящее кулинарное чудо — лёгкое, питательное и очень аппетитное.

Что понадобится для приготовления:

Свежая свекла — 3 штуки;

Грецкие орехи (измельчённые) — 100 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Любой зелёный салат — 1 пучок;

Оливковое масло — 3 столовые ложки;

Соль и перец — по вкусу.

Как приготовить:

Отварите свеклу в подсоленной воде до готовности, очистите и натрите на крупной тёрке. Нарежьте зелёный салат, мелко нашинкуйте чеснок. В глубокой салатнице соедините свеклу, зелень и грецкие орехи. Заправьте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте салат и оставьте его на несколько минут настояться.

Почему стоит попробовать?

Этот салат подходит как для повседневных ужинов, так и для праздничных застолий. Он не только вкусный, но и насыщен полезными веществами, укрепляющими здоровье. А его простота приготовления сделает его отличным выбором для тех, кто ценит своё время и стремится питаться правильно.