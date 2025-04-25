Вкусный салат со свеклой: домашних от него за уши не оторвать — легкий и быстрый рецепт

Салат из свеклы — это идеальное сочетание пользы и вкуса. Свекла богата витаминами группы B, железом и антиоксидантами.

А в сочетании с орехами, чесноком и зеленью она превращается в настоящее гастрономическое открытие.

Ингредиенты:

Свежая свекла — 3 шт.

Орехи грецкие (измельчённые) — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Зелёный салат (любой на ваш вкус) — 1 пучок

Оливковое масло — 3 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Свеклу отварите в подсоленной воде до готовности. Остудите, очистите и натрите на крупной тёрке. Зелёный салат нарежьте, чеснок — мелко нашинкуйте. В салатнице соедините свеклу, салат, добавьте грецкие орехи. Заправьте всё оливковым маслом, добавьте соль и перец по вкусу. Перемешайте и дайте настояться 5–10 минут перед подачей.

Где и как подать

Отлично подходит для обеда или ужина;

Идеален для вегетарианского меню;

Яркий цвет и насыщенный вкус делают его уместным и на праздничном столе.

Преимущества: