Вкусный салат со свеклой: домашних от него за уши не оторвать — легкий и быстрый рецепт
opttorgsar.ru
Салат из свеклы — это идеальное сочетание пользы и вкуса. Свекла богата витаминами группы B, железом и антиоксидантами.
А в сочетании с орехами, чесноком и зеленью она превращается в настоящее гастрономическое открытие.
Ингредиенты:
- Свежая свекла — 3 шт.
- Орехи грецкие (измельчённые) — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Зелёный салат (любой на ваш вкус) — 1 пучок
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу
Пошаговый рецепт:
- Свеклу отварите в подсоленной воде до готовности. Остудите, очистите и натрите на крупной тёрке.
- Зелёный салат нарежьте, чеснок — мелко нашинкуйте.
- В салатнице соедините свеклу, салат, добавьте грецкие орехи.
- Заправьте всё оливковым маслом, добавьте соль и перец по вкусу.
- Перемешайте и дайте настояться 5–10 минут перед подачей.
Где и как подать
- Отлично подходит для обеда или ужина;
- Идеален для вегетарианского меню;
- Яркий цвет и насыщенный вкус делают его уместным и на праздничном столе.
Преимущества:
- Готовится менее чем за 15 минут
- Содержит натуральные и доступные ингредиенты
- Полезен для пищеварения и иммунитета
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