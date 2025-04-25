Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Вкусный салат со свеклой: домашних от него за уши не оторвать — легкий и быстрый рецепт

Рассказываем, как быстро приготовить витаминный...

opttorgsar.ru

Подписаться на Дзен.канал

Салат из свеклы — это идеальное сочетание пользы и вкуса. Свекла богата витаминами группы B, железом и антиоксидантами.

А в сочетании с орехами, чесноком и зеленью она превращается в настоящее гастрономическое открытие.

Ингредиенты:

  • Свежая свекла — 3 шт.
  • Орехи грецкие (измельчённые) — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Зелёный салат (любой на ваш вкус) — 1 пучок
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

  1. Свеклу отварите в подсоленной воде до готовности. Остудите, очистите и натрите на крупной тёрке.
  2. Зелёный салат нарежьте, чеснок — мелко нашинкуйте.
  3. В салатнице соедините свеклу, салат, добавьте грецкие орехи.
  4. Заправьте всё оливковым маслом, добавьте соль и перец по вкусу.
  5. Перемешайте и дайте настояться 5–10 минут перед подачей.

Где и как подать

  • Отлично подходит для обеда или ужина;
  • Идеален для вегетарианского меню;
  • Яркий цвет и насыщенный вкус делают его уместным и на праздничном столе.

Преимущества:

  • Готовится менее чем за 15 минут
  • Содержит натуральные и доступные ингредиенты
  • Полезен для пищеварения и иммунитета

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

ВОЗ: вспышки кори и менингита угрожают миллионам людей

Интересное в Казани

час назад

Когда врачи бежали на рынок, она спасала медицину: рассказываем о человеке-легенде и феномене казанской клиники

как правильно называются коричневые волосы

Не у нас

день назад

Специалисты рассказали, стоит ли сейчас покупать машину

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

кружок логоритмика в Новосибирске

Не у нас

9 часов назад

ВОЗ: вспышки кори, лихорадки и менингита угрожают миллионам людей

Новости Казани

день назад

На трассе Казань — Оренбург Ferrari устроил массовое ДТП

Новости Татарстана

6 часов назад

Экс-судья Верховного суда Татарстана оказался налоговым резидентом Казахстана

Новости Казани

8 часов назад

В Казани мужчина насмерть избил соседа за замечание у подъезда

Не у нас

8 часов назад

Ученые из России создали аналог лекарства от 11 видов рака
Новости Татарстана
2 часа назад

Минфин РФ может списать 44,5 миллиарда рублей госдолга Татарстана

Татарстан может избавиться от значительной част...

Не у нас

час назад

Мошенники атакуют через фотоархивы: Wildberries и Russ остановили кражу 15 млн рублей

Интересное в Казани

55 минут назад

Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри

Не у нас

2 часа назад

Ученые назвали 5 тайн Земли, которые до сих пор не разгаданы людьми

Не у нас

2 часа назад

Врачи спасли беременную женщину с редкой сердечной патологией
В Казани установили предельные сроки отключения...
Новости Казани
8 часов назад

В Казани установили предельные сроки отключения света, воды и отопления при авариях

Новости Казани

2 часа назад

В Казани побит температурный рекорд 1975 года

Новости Казани

2 часа назад

Новый троллейбусный маршрут №11 запустят в Казани с 1 мая

Новости Казани

2 часа назад

Фестиваль медиаарта Intervals проходит в Нижнем Новгороде
Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить де...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить день рождения в Казани, чтобы было вау