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Вкусный салат со свеклой: домашних от него не оттащить — легкий и очень быстрый рецепт

Откройте для себя рецепт вкусного, легкого и бы...

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Свекла – настоящий кладезь полезных свойств и невероятных вкусов. Этот корнеплод не только богат витаминами и минералами, но и отличается неповторимым вкусом, который может стать основой для множества блюд.

Один из таких рецептов – салат со свеклой, который готовится легко и быстро, а результатом становится блюдо, от которого ваши домашние точно не откажутся.

Ингредиенты:

  • Свекла – 3 средних корнеплода
  • Орехи грецкие – 100 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Зелень (петрушка или укроп) – небольшой пучок
  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Соль и черный молотый перец – по вкусу
  • Сок лимона – 1 ст. л. или яблочный уксус – 1 ст. л.

Приготовление:

  • Подготовка свеклы: Свеклу хорошо вымыть, затем отварить в подсоленной воде до готовности (примерно 30-40 минут в зависимости от размера). После чего остудить, очистить и натереть на крупной терке.
  • Подготовка орехов: Грецкие орехи измельчить в блендере или изрубить ножом до состояния мелкой крошки.
  • Заправка: В миске соединить оливковое масло, сок лимона или уксус, измельченный чеснок, соль и перец. Хорошо перемешать.
  • Сборка салата: В глубокой миске соединить натертую свеклу, орехи и зелень. Залить заправкой и тщательно перемешать.

Почему этот салат стоит попробовать:

Этот салат со свеклой не только вкусен, но и очень полезен. Свекла способствует очищению организма, улучшает пищеварение и насыщает организм витаминами. Грецкие орехи добавляют блюду питательности и хрустящей текстуры. Чеснок и зелень усиливают аромат салата, делая его еще более аппетитным.

Совет:

Салат можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясным блюдам. Он отлично сочетается с картофелем, мясом на гриле или свежим хлебом.

Салат со свеклой – это отличный способ добавить в ваш рацион что-то новое и полезное, особенно если вы ищете варианты легких и быстрых блюд для всей семьи. Попробуйте этот рецепт, и возможно, он станет вашим новым фаворитом!

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