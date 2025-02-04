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Вкусный салат со свеклой: домашних от него не оторвать — легкий и быстрый рецепт

Рецепт вкусного и быстрого салата со свеклой, к...

eda.ru

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Свекла — это настоящий кладезь питательных веществ и идеальный ингредиент для создания питательных салатов. Представляю вашему вниманию уникальный рецепт салата со свеклой, который порадует вас не только своим вкусом, но и простотой приготовления.

Этот салат — отличный способ разнообразить домашнее меню и добавить в ваш рацион важные витамины и минералы.

Ингредиенты:

  • Свекла — 3 средних корнеплода
  • Кедровые орешки — 50 г
  • Свежий укроп — 1 пучок
  • Апельсиновый сок — 2 столовые ложки
  • Оливковое масло extra virgin — 3 столовые ложки
  • Красный лук — 1 маленькая головка
  • Козий сыр — 70 г
  • Морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Подготовка свеклы: Помойте свеклу и заверните каждый корнеплод в фольгу. Запекайте в духовке при 200C в течение 1 часа или до мягкости. После запекания дайте свекле немного остыть, затем очистите и нарежьте кубиками.
  • Соус: В миске смешайте апельсиновый сок с оливковым маслом, добавьте немного морской соли и свежемолотого черного перца. Это будет ваша заправка.
  • Сборка салата: На сервировочное блюдо выложите нарезанную свеклу. Тонко нарежьте красный лук и распределите его поверх свеклы. Посыпьте салат кедровыми орешками и мелко нарубленным укропом.
  • Финальные штрихи: Разбейте козий сыр на мелкие кусочки и аккуратно распределите по поверхности салата. Перед подачей полейте салат апельсиново-оливковой заправкой.

Этот салат идеален как легкий обед или в качестве гарнира к основным блюдам. Сочетание сладкой свеклы, ароматного укропа, орехового вкуса кедровых орешков и свежести апельсинового сока создает насыщенный и удовлетворяющий вкус, который никого не оставит равнодушным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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