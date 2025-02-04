Вкусный салат со свеклой: домашних от него не оторвать — легкий и быстрый рецепт

Свекла — это настоящий кладезь питательных веществ и идеальный ингредиент для создания питательных салатов. Представляю вашему вниманию уникальный рецепт салата со свеклой, который порадует вас не только своим вкусом, но и простотой приготовления.

Этот салат — отличный способ разнообразить домашнее меню и добавить в ваш рацион важные витамины и минералы.

Ингредиенты:

Свекла — 3 средних корнеплода

Кедровые орешки — 50 г

Свежий укроп — 1 пучок

Апельсиновый сок — 2 столовые ложки

Оливковое масло extra virgin — 3 столовые ложки

Красный лук — 1 маленькая головка

Козий сыр — 70 г

Морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Подготовка свеклы: Помойте свеклу и заверните каждый корнеплод в фольгу. Запекайте в духовке при 200C в течение 1 часа или до мягкости. После запекания дайте свекле немного остыть, затем очистите и нарежьте кубиками.

Соус: В миске смешайте апельсиновый сок с оливковым маслом, добавьте немного морской соли и свежемолотого черного перца. Это будет ваша заправка.

Сборка салата: На сервировочное блюдо выложите нарезанную свеклу. Тонко нарежьте красный лук и распределите его поверх свеклы. Посыпьте салат кедровыми орешками и мелко нарубленным укропом.

Финальные штрихи: Разбейте козий сыр на мелкие кусочки и аккуратно распределите по поверхности салата. Перед подачей полейте салат апельсиново-оливковой заправкой.

Этот салат идеален как легкий обед или в качестве гарнира к основным блюдам. Сочетание сладкой свеклы, ароматного укропа, орехового вкуса кедровых орешков и свежести апельсинового сока создает насыщенный и удовлетворяющий вкус, который никого не оставит равнодушным.