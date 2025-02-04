Вкусный салат со свеклой: домашних от него не оторвать — легкий и быстрый рецепт
eda.ru
Свекла — это настоящий кладезь питательных веществ и идеальный ингредиент для создания питательных салатов. Представляю вашему вниманию уникальный рецепт салата со свеклой, который порадует вас не только своим вкусом, но и простотой приготовления.
Этот салат — отличный способ разнообразить домашнее меню и добавить в ваш рацион важные витамины и минералы.
Ингредиенты:
- Свекла — 3 средних корнеплода
- Кедровые орешки — 50 г
- Свежий укроп — 1 пучок
- Апельсиновый сок — 2 столовые ложки
- Оливковое масло extra virgin — 3 столовые ложки
- Красный лук — 1 маленькая головка
- Козий сыр — 70 г
- Морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Подготовка свеклы: Помойте свеклу и заверните каждый корнеплод в фольгу. Запекайте в духовке при 200C в течение 1 часа или до мягкости. После запекания дайте свекле немного остыть, затем очистите и нарежьте кубиками.
- Соус: В миске смешайте апельсиновый сок с оливковым маслом, добавьте немного морской соли и свежемолотого черного перца. Это будет ваша заправка.
- Сборка салата: На сервировочное блюдо выложите нарезанную свеклу. Тонко нарежьте красный лук и распределите его поверх свеклы. Посыпьте салат кедровыми орешками и мелко нарубленным укропом.
- Финальные штрихи: Разбейте козий сыр на мелкие кусочки и аккуратно распределите по поверхности салата. Перед подачей полейте салат апельсиново-оливковой заправкой.
Этот салат идеален как легкий обед или в качестве гарнира к основным блюдам. Сочетание сладкой свеклы, ароматного укропа, орехового вкуса кедровых орешков и свежести апельсинового сока создает насыщенный и удовлетворяющий вкус, который никого не оставит равнодушным.
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