Вкусный салат с сочной свеклой: домочадцев от него не оттащить — очень легкий и быстрый рецепт

Свекла — скромный корнеплод, который несет в себе не только насыщенный цвет, но и целый арсенал питательных веществ. Превратить её в главное блюдо стола можно с помощью нескольких ингредиентов и капли кулинарного творчества.

Этот рецепт салата с свеклой не только вкусен, но и гарантированно привлечёт внимание ваших домочадцев, делая обед или ужин особенным.

Ингредиенты для магии вкуса:

Средние свеклы – 3 штуки

Кедровые орешки – 50 г (можно заменить на грецкие или пекан)

Зубчики чеснока – 2

Микс свежих трав (руккола, мята, укроп) – небольшой пучок

Холодно отжатое оливковое масло – 3 столовые ложки

Соль морская и свежемолотый черный перец – по вкусу

Пошаговый кулинарный ритуал:

Подготовка свеклы: Свеклу тщательно вымыть, обернуть в фольгу и запечь в духовке при 200 градусах до мягкости, примерно 1 час. Это позволит сохранить больше витаминов и даст более насыщенный вкус.

Ореховая добавка: Кедровые орешки слегка подсушить на сковороде до золотистости, чтобы раскрыть их аромат и хруст.

Создание заправки: Смешать оливковое масло с тонко нарезанным чесноком, добавить соль и перец. Для большей пикантности можно включить немного меда или горчицы.

Финальная композиция: Нарезать остывшую свеклу кубиками, добавить орешки, заправку и свежие травы. Перемешать, чтобы каждый кусочек пропитался заправкой.

Почему этот салат стоит попробовать каждому?

Каждый ингредиент этого салата несет не только удовольствие для вкусовых рецепторов, но и огромную пользу для здоровья. Свекла улучшает кровообращение и насыщает организм антиоксидантами, кедровые орешки обогащают рацион белком и полезными жирами, а свежие травы добавляют блюду свежесть и аромат, стимулируя пищеварение.