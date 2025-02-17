Вкусный салат с сочной свеклой: домочадцев от него не оторвать — очень легкий и быстрый рецепт

Свекла — настоящая кладезь питательных веществ и идеальный ингредиент для освежающих салатов.

Если вы ищете что-то новое для вашего стола, пробуйте этот легкий и вкусный салат с сочной свеклой, который готовится всего за несколько минут и гарантированно понравится всей семье.

Ингредиенты:

Свекла — 3 средних корнеплода

Апельсины — 2 штуки

Козий сыр — 100 г

Грецкие орехи — 50 г

Зеленый салат (рукула, шпинат) — 100 г

Оливковое масло — для заправки

Бальзамический уксус — 1 столовая ложка

Соль и черный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Подготовка свеклы: Свеклу тщательно вымыть, завернуть в фольгу и запекать в духовке при 200C примерно 40 минут, или до мягкости. После охлаждения очистить и нарезать небольшими кубиками или ломтиками.

Подготовка апельсинов: Очистите апельсины, удалите все белые пленки и нарежьте дольками.

Сборка салата: На большой тарелке выложите слой зеленого салата, сверху разместите свеклу и апельсины. Посыпьте сверху крошеным козьим сыром и грецкими орехами.

Заправка: Сбрызните салат оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Посолите и поперчите по вкусу.

Этот салат с сочной свеклой не только вкусен, но и полезен. Он подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного стола.

Благодаря сочетанию сладкой свеклы, цитрусовой свежести апельсинов и пикантности козьего сыра, этот салат оставит яркие впечатления у ваших гостей и домочадцев.