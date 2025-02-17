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Вкусный салат с сочной свеклой: домочадцев от него не оторвать — очень легкий и быстрый рецепт

Откройте для себя простой и быстрый рецепт сала...

krassever.ru

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Свекла — настоящая кладезь питательных веществ и идеальный ингредиент для освежающих салатов.

Если вы ищете что-то новое для вашего стола, пробуйте этот легкий и вкусный салат с сочной свеклой, который готовится всего за несколько минут и гарантированно понравится всей семье.

Ингредиенты:

  • Свекла — 3 средних корнеплода
  • Апельсины — 2 штуки
  • Козий сыр — 100 г
  • Грецкие орехи — 50 г
  • Зеленый салат (рукула, шпинат) — 100 г
  • Оливковое масло — для заправки
  • Бальзамический уксус — 1 столовая ложка
  • Соль и черный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

  • Подготовка свеклы: Свеклу тщательно вымыть, завернуть в фольгу и запекать в духовке при 200C примерно 40 минут, или до мягкости. После охлаждения очистить и нарезать небольшими кубиками или ломтиками.
  • Подготовка апельсинов: Очистите апельсины, удалите все белые пленки и нарежьте дольками.
  • Сборка салата: На большой тарелке выложите слой зеленого салата, сверху разместите свеклу и апельсины. Посыпьте сверху крошеным козьим сыром и грецкими орехами.
  • Заправка: Сбрызните салат оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Посолите и поперчите по вкусу.

Этот салат с сочной свеклой не только вкусен, но и полезен. Он подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного стола.

Благодаря сочетанию сладкой свеклы, цитрусовой свежести апельсинов и пикантности козьего сыра, этот салат оставит яркие впечатления у ваших гостей и домочадцев.

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