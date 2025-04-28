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Вкусный салат с сочной свеклой: домашних от него за уши не оторвать — легкий и быстрый рецепт

Быстрый и полезный салат из свеклы с орехами и ...

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Салат из свеклы — это не только вкусно, но и очень полезно. Богатая витаминами, железом и антиоксидантами, свекла в сочетании с орехами и чесноком превращается в настоящее гастрономическое открытие.

Ингредиенты

  • Свежая свекла — 3 шт.
  • Орехи грецкие (измельчённые) — 100
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Зелёный салат (любой) — 1 пучок
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Как приготовить салат

  1. Свеклу отварите в подсоленной воде до готовности, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке.
  2. Зелёный салат нарежьте, чеснок измельчите.
  3. В салатнице соедините свеклу, зелень и орехи.
  4. Заправьте всё оливковым маслом, посолите и поперчите.
  5. Перемешайте салат и дайте настояться 5–10 минут перед подачей.

Где и как подавать

  • Идеален для лёгкого обеда или ужина.
  • Отлично впишется в вегетарианское меню.
  • Яркий цвет и насыщенный вкус делают его уместным даже на праздничном столе.

Почему стоит попробовать

  • Готовится менее чем за 15 минут
  • Только натуральные и доступные ингредиенты
  • Благотворно влияет на пищеварение и укрепляет иммунитет

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