Вкусный салат с сочной свеклой: домашних от него за уши не оторвать — легкий и быстрый рецепт
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Салат из свеклы — это не только вкусно, но и очень полезно. Богатая витаминами, железом и антиоксидантами, свекла в сочетании с орехами и чесноком превращается в настоящее гастрономическое открытие.
Ингредиенты
- Свежая свекла — 3 шт.
- Орехи грецкие (измельчённые) — 100
- Чеснок — 2 зубчика
- Зелёный салат (любой) — 1 пучок
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу
Как приготовить салат
- Свеклу отварите в подсоленной воде до готовности, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке.
- Зелёный салат нарежьте, чеснок измельчите.
- В салатнице соедините свеклу, зелень и орехи.
- Заправьте всё оливковым маслом, посолите и поперчите.
- Перемешайте салат и дайте настояться 5–10 минут перед подачей.
Где и как подавать
- Идеален для лёгкого обеда или ужина.
- Отлично впишется в вегетарианское меню.
- Яркий цвет и насыщенный вкус делают его уместным даже на праздничном столе.
Почему стоит попробовать
- Готовится менее чем за 15 минут
- Только натуральные и доступные ингредиенты
- Благотворно влияет на пищеварение и укрепляет иммунитет
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