Вкусный салат с сочной свеклой: домашних от него за уши не оторвать — легкий и быстрый рецепт

Салат из свеклы — это не только вкусно, но и очень полезно. Богатая витаминами, железом и антиоксидантами, свекла в сочетании с орехами и чесноком превращается в настоящее гастрономическое открытие.

Ингредиенты

Свежая свекла — 3 шт.

Орехи грецкие (измельчённые) — 100

Чеснок — 2 зубчика

Зелёный салат (любой) — 1 пучок

Оливковое масло — 3 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Как приготовить салат

Свеклу отварите в подсоленной воде до готовности, остудите, очистите и натрите на крупной тёрке. Зелёный салат нарежьте, чеснок измельчите. В салатнице соедините свеклу, зелень и орехи. Заправьте всё оливковым маслом, посолите и поперчите. Перемешайте салат и дайте настояться 5–10 минут перед подачей.

Где и как подавать

Идеален для лёгкого обеда или ужина.

Отлично впишется в вегетарианское меню.

Яркий цвет и насыщенный вкус делают его уместным даже на праздничном столе.

Почему стоит попробовать