Вкусный салат с сочной морковью: домашних от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт

Когда дело доходит до приготовления быстрых и полезных блюд, морковный салат часто остаётся недооценённым. Однако с правильным подходом и небольшим творчеством, этот скромный салат может стать настоящим кулинарным шедевром, который заставит ваших домашних просить добавки.

Ингредиенты для морковного салата с нотками экзотики:

Средние моркови — 4 штуки

Крупное зелёное яблоко — 1 штука

Цельные грецкие орехи — 1/3 стакана

Свежевыжатый сок одного большого лайма

Натуральный мед — 2 столовые ложки

Мелко нарезанный корень имбиря — 1 столовая ложка

Оливковое масло — 3 столовые ложки

Морская соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Свежий укроп или петрушка — для подачи

Пошаговое приготовление экзотического морковного салата:

Морковь тщательно помойте, очистите и натрите на крупной терке или нарежьте тонкими лентами с помощью овощечистки.

Яблоко очистите от сердцевины и также нарежьте на тонкие ленты или натрите на крупной терке.

Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде до появления аромата, остудите и грубо порубите.

В маленькой миске смешайте лаймовый сок, мед, измельчённый имбирь и оливковое масло. Добавьте соль и перец по вкусу.

В большой салатной миске соедините морковь, яблоко и орехи. Залейте заправкой и аккуратно перемешайте.

Перед подачей украсьте салат свежим укропом или петрушкой.

Преимущества этого салата:

Морковь богата бета-каротином, который способствует здоровью глаз, а яблоки вносят дополнительные витамины и клетчатку. Грецкие орехи обогащают блюдо омега-3 жирными кислотами, а имбирь и лайм добавляют особенный пикантный вкус и свежесть.

Этот морковный салат не просто вкусен — он вдохновляет на новые кулинарные открытия и привносит яркие краски в каждодневное меню. Он идеально подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола, добавляя здоровья и радости в ваш дом.