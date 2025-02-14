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Вкусный салат с сочной морковью: домашних от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт

Попробуйте этот невероятно вкусный и легкий в п...

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Когда дело доходит до приготовления быстрых и полезных блюд, морковный салат часто остаётся недооценённым. Однако с правильным подходом и небольшим творчеством, этот скромный салат может стать настоящим кулинарным шедевром, который заставит ваших домашних просить добавки.

Ингредиенты для морковного салата с нотками экзотики:

  • Средние моркови — 4 штуки
  • Крупное зелёное яблоко — 1 штука
  • Цельные грецкие орехи — 1/3 стакана
  • Свежевыжатый сок одного большого лайма
  • Натуральный мед — 2 столовые ложки
  • Мелко нарезанный корень имбиря — 1 столовая ложка
  • Оливковое масло — 3 столовые ложки
  • Морская соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу
  • Свежий укроп или петрушка — для подачи

Пошаговое приготовление экзотического морковного салата:

  • Морковь тщательно помойте, очистите и натрите на крупной терке или нарежьте тонкими лентами с помощью овощечистки.
  • Яблоко очистите от сердцевины и также нарежьте на тонкие ленты или натрите на крупной терке.
  • Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде до появления аромата, остудите и грубо порубите.
  • В маленькой миске смешайте лаймовый сок, мед, измельчённый имбирь и оливковое масло. Добавьте соль и перец по вкусу.
  • В большой салатной миске соедините морковь, яблоко и орехи. Залейте заправкой и аккуратно перемешайте.
  • Перед подачей украсьте салат свежим укропом или петрушкой.

Преимущества этого салата:

Морковь богата бета-каротином, который способствует здоровью глаз, а яблоки вносят дополнительные витамины и клетчатку. Грецкие орехи обогащают блюдо омега-3 жирными кислотами, а имбирь и лайм добавляют особенный пикантный вкус и свежесть.

Этот морковный салат не просто вкусен — он вдохновляет на новые кулинарные открытия и привносит яркие краски в каждодневное меню. Он идеально подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола, добавляя здоровья и радости в ваш дом.

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