Вкусный салат с сочной морковью: домашних от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт
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Когда дело доходит до приготовления быстрых и полезных блюд, морковный салат часто остаётся недооценённым. Однако с правильным подходом и небольшим творчеством, этот скромный салат может стать настоящим кулинарным шедевром, который заставит ваших домашних просить добавки.
Ингредиенты для морковного салата с нотками экзотики:
- Средние моркови — 4 штуки
- Крупное зелёное яблоко — 1 штука
- Цельные грецкие орехи — 1/3 стакана
- Свежевыжатый сок одного большого лайма
- Натуральный мед — 2 столовые ложки
- Мелко нарезанный корень имбиря — 1 столовая ложка
- Оливковое масло — 3 столовые ложки
- Морская соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу
- Свежий укроп или петрушка — для подачи
Пошаговое приготовление экзотического морковного салата:
- Морковь тщательно помойте, очистите и натрите на крупной терке или нарежьте тонкими лентами с помощью овощечистки.
- Яблоко очистите от сердцевины и также нарежьте на тонкие ленты или натрите на крупной терке.
- Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде до появления аромата, остудите и грубо порубите.
- В маленькой миске смешайте лаймовый сок, мед, измельчённый имбирь и оливковое масло. Добавьте соль и перец по вкусу.
- В большой салатной миске соедините морковь, яблоко и орехи. Залейте заправкой и аккуратно перемешайте.
- Перед подачей украсьте салат свежим укропом или петрушкой.
Преимущества этого салата:
Морковь богата бета-каротином, который способствует здоровью глаз, а яблоки вносят дополнительные витамины и клетчатку. Грецкие орехи обогащают блюдо омега-3 жирными кислотами, а имбирь и лайм добавляют особенный пикантный вкус и свежесть.
Этот морковный салат не просто вкусен — он вдохновляет на новые кулинарные открытия и привносит яркие краски в каждодневное меню. Он идеально подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола, добавляя здоровья и радости в ваш дом.
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