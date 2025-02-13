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Вкусный салат с морковью: домашних от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт

Представляем вашему вниманию рецепт восхититель...

dzen.ru

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В поисках идеального блюда, которое быстро приготовить и которое понравится всей семье? Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного салата с морковью — гарантированный хит на любом столе.

Этот салат не только удивит своим вкусом, но и добавит яркие краски в ваше домашнее меню.

Ингредиенты:

  • Морковь – 4 шт. (среднего размера)
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Йогурт или сметана – 100 мл
  • Зелень (укроп или петрушка) – небольшой пучок
  • Орехи (пекан или грецкие) – 50 г
  • Соль, черный перец – по вкусу
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.

Приготовление:

  • Подготовка моркови: Очистите морковь и натрите на крупной терке. Желающие добавить немного хруста могут использовать морковь полукружьями.
  • Заправка: В миске смешайте йогурт (или сметану), измельченный чеснок, оливковое масло и лимонный сок. Это сочетание ингредиентов создаст нежный, но пикантный вкус, который отлично сочетается с морковью.
  • Добавление зелени и орехов: Добавьте мелко нарезанную зелень и измельченные орехи. Орехи придадут блюду дополнительную текстуру и аромат.
  • Сезонирование: Посолите и поперчите салат по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  • Подача: Подавайте салат сразу после приготовления, чтобы орехи оставались хрустящими.

Этот салат идеально подойдет как в качестве закуски, так и в качестве основного блюда для тех, кто предпочитает легкие и полезные обеды или ужины.

Полезный совет

Если вы хотите добавить салату остроты, попробуйте включить в рецепт немного измельченного свежего имбиря или небольшое количество красного перца.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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