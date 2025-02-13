Вкусный салат с морковью: домашних от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт
dzen.ru
В поисках идеального блюда, которое быстро приготовить и которое понравится всей семье? Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного салата с морковью — гарантированный хит на любом столе.
Этот салат не только удивит своим вкусом, но и добавит яркие краски в ваше домашнее меню.
Ингредиенты:
- Морковь – 4 шт. (среднего размера)
- Чеснок – 2 зубчика
- Йогурт или сметана – 100 мл
- Зелень (укроп или петрушка) – небольшой пучок
- Орехи (пекан или грецкие) – 50 г
- Соль, черный перец – по вкусу
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
Приготовление:
- Подготовка моркови: Очистите морковь и натрите на крупной терке. Желающие добавить немного хруста могут использовать морковь полукружьями.
- Заправка: В миске смешайте йогурт (или сметану), измельченный чеснок, оливковое масло и лимонный сок. Это сочетание ингредиентов создаст нежный, но пикантный вкус, который отлично сочетается с морковью.
- Добавление зелени и орехов: Добавьте мелко нарезанную зелень и измельченные орехи. Орехи придадут блюду дополнительную текстуру и аромат.
- Сезонирование: Посолите и поперчите салат по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Подача: Подавайте салат сразу после приготовления, чтобы орехи оставались хрустящими.
Этот салат идеально подойдет как в качестве закуски, так и в качестве основного блюда для тех, кто предпочитает легкие и полезные обеды или ужины.
Полезный совет
Если вы хотите добавить салату остроты, попробуйте включить в рецепт немного измельченного свежего имбиря или небольшое количество красного перца.
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