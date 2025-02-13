Вкусный салат с морковью: домашних от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт

В поисках идеального блюда, которое быстро приготовить и которое понравится всей семье? Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного салата с морковью — гарантированный хит на любом столе.

Этот салат не только удивит своим вкусом, но и добавит яркие краски в ваше домашнее меню.

Ингредиенты:

Морковь – 4 шт. (среднего размера)

Чеснок – 2 зубчика

Йогурт или сметана – 100 мл

Зелень (укроп или петрушка) – небольшой пучок

Орехи (пекан или грецкие) – 50 г

Соль, черный перец – по вкусу

Оливковое масло – 2 ст. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Приготовление:

Подготовка моркови: Очистите морковь и натрите на крупной терке. Желающие добавить немного хруста могут использовать морковь полукружьями.

Заправка: В миске смешайте йогурт (или сметану), измельченный чеснок, оливковое масло и лимонный сок. Это сочетание ингредиентов создаст нежный, но пикантный вкус, который отлично сочетается с морковью.

Добавление зелени и орехов: Добавьте мелко нарезанную зелень и измельченные орехи. Орехи придадут блюду дополнительную текстуру и аромат.

Сезонирование: Посолите и поперчите салат по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Подача: Подавайте салат сразу после приготовления, чтобы орехи оставались хрустящими.

Этот салат идеально подойдет как в качестве закуски, так и в качестве основного блюда для тех, кто предпочитает легкие и полезные обеды или ужины.

Полезный совет

Если вы хотите добавить салату остроты, попробуйте включить в рецепт немного измельченного свежего имбиря или небольшое количество красного перца.