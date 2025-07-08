Вкусный и полезный салатик со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт

Салат со свеклой — это не просто вкусное, но и очень полезное блюдо. Сочетание свеклы с грецкими орехами и чесноком делает его не только питательным, но и невероятно вкусным.

Это идеальный салат для тех, кто ценит здоровое питание и быстрые рецепты.

Ингредиенты:

Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;

Грецкие орехи — 100 грамм;

Чеснок — 2 зубчика;

Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;

Оливковое масло — для заправки;

Соль и черный перец — по вкусу.

Рецепт:

Подготовка свеклы:

Отварите свеклу до готовности, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Подготовка орехов:

Обжарьте орехи на сухой сковороде до золотистого цвета, охладите и измельчите. Заправка:

Чеснок нарежьте или пропустите через пресс. Добавьте его к орехам, влейте оливковое масло, посолите и поперчите, тщательно перемешайте. Сборка салата:

Смешайте натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте зелень и хорошо перемешайте.

Подача:

Салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде, в зависимости от ваших предпочтений. Яркий и ароматный, этот салат точно станет фаворитом на вашем столе.

Не упустите шанс добавить этот вкусный и полезный салат со свеклой в ваше меню!