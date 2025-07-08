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Вкусный и полезный салатик со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт

Если вы ищете полезный и быстрый рецепт, салат ...

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Салат со свеклой — это не просто вкусное, но и очень полезное блюдо. Сочетание свеклы с грецкими орехами и чесноком делает его не только питательным, но и невероятно вкусным.

Это идеальный салат для тех, кто ценит здоровое питание и быстрые рецепты.

Ингредиенты:

  • Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;

  • Грецкие орехи — 100 грамм;

  • Чеснок — 2 зубчика;

  • Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;

  • Оливковое масло — для заправки;

  • Соль и черный перец — по вкусу.

Рецепт:

  1. Подготовка свеклы:
    Отварите свеклу до готовности, остудите, очистите и натрите на крупной терке.

  2. Подготовка орехов:
    Обжарьте орехи на сухой сковороде до золотистого цвета, охладите и измельчите.

  3. Заправка:
    Чеснок нарежьте или пропустите через пресс. Добавьте его к орехам, влейте оливковое масло, посолите и поперчите, тщательно перемешайте.

  4. Сборка салата:
    Смешайте натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте зелень и хорошо перемешайте.

Подача:

Салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде, в зависимости от ваших предпочтений. Яркий и ароматный, этот салат точно станет фаворитом на вашем столе.

Не упустите шанс добавить этот вкусный и полезный салат со свеклой в ваше меню!

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