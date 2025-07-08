Вкусный и полезный салатик со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт
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Салат со свеклой — это не просто вкусное, но и очень полезное блюдо. Сочетание свеклы с грецкими орехами и чесноком делает его не только питательным, но и невероятно вкусным.
Это идеальный салат для тех, кто ценит здоровое питание и быстрые рецепты.
Ингредиенты:
Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;
Грецкие орехи — 100 грамм;
Чеснок — 2 зубчика;
Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;
Оливковое масло — для заправки;
Соль и черный перец — по вкусу.
Рецепт:
Подготовка свеклы:
Отварите свеклу до готовности, остудите, очистите и натрите на крупной терке.
Подготовка орехов:
Обжарьте орехи на сухой сковороде до золотистого цвета, охладите и измельчите.
Заправка:
Чеснок нарежьте или пропустите через пресс. Добавьте его к орехам, влейте оливковое масло, посолите и поперчите, тщательно перемешайте.
Сборка салата:
Смешайте натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте зелень и хорошо перемешайте.
Подача:
Салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде, в зависимости от ваших предпочтений. Яркий и ароматный, этот салат точно станет фаворитом на вашем столе.
Не упустите шанс добавить этот вкусный и полезный салат со свеклой в ваше меню!
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