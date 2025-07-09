Вкусный и полезный салатик со свеклой: гостей от него за уши не оторвать — легкий и быстрый рецепт

Салат со свеклой — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое легко приготовить и которое станет настоящей изюминкой вашего стола.

Сочетание нежной свеклы, орехов и чеснока придаст салату неповторимый вкус и аромат. Он прекрасно подходит как для праздничного, так и для повседневного меню.

Необходимые ингредиенты:

3 средние свеклы;

100 грамм грецких орехов;

2 зубчика чеснока;

Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;

Оливковое масло — для заправки;

Соль и черный перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Подготовка свеклы:

Свеклу тщательно промойте, отварите до мягкости, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Подготовка орехов:

Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета, затем охладите и измельчите. Заправка:

Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс. Добавьте чеснок в орехи, налейте оливковое масло, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Сборка салата:

Смешайте натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте измельченную зелень и тщательно перемешайте.

Как подавать:

Салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде. Его яркий вкус и свежесть идеально подойдут как гарнир или самостоятельное блюдо.

Этот салат станет отличным дополнением к любому столу, а его простота и вкус приятно удивят ваших гостей!