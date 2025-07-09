Вкусный и полезный салатик со свеклой: гостей от него за уши не оторвать — легкий и быстрый рецепт
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Салат со свеклой — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое легко приготовить и которое станет настоящей изюминкой вашего стола.
Сочетание нежной свеклы, орехов и чеснока придаст салату неповторимый вкус и аромат. Он прекрасно подходит как для праздничного, так и для повседневного меню.
Необходимые ингредиенты:
3 средние свеклы;
100 грамм грецких орехов;
2 зубчика чеснока;
Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;
Оливковое масло — для заправки;
Соль и черный перец — по вкусу.
Пошаговый рецепт:
Подготовка свеклы:
Свеклу тщательно промойте, отварите до мягкости, остудите, очистите и натрите на крупной терке.
Подготовка орехов:
Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета, затем охладите и измельчите.
Заправка:
Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс. Добавьте чеснок в орехи, налейте оливковое масло, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
Сборка салата:
Смешайте натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте измельченную зелень и тщательно перемешайте.
Как подавать:
Салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде. Его яркий вкус и свежесть идеально подойдут как гарнир или самостоятельное блюдо.
Этот салат станет отличным дополнением к любому столу, а его простота и вкус приятно удивят ваших гостей!
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