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Вкусный и полезный салатик со свеклой: гостей от него за уши не оторвать — легкий и быстрый рецепт

Легкий и ароматный салат с свеклой, орехами и ч...

shoes-web.ru

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Салат со свеклой — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое легко приготовить и которое станет настоящей изюминкой вашего стола.

Сочетание нежной свеклы, орехов и чеснока придаст салату неповторимый вкус и аромат. Он прекрасно подходит как для праздничного, так и для повседневного меню.

Необходимые ингредиенты:

  • 3 средние свеклы;

  • 100 грамм грецких орехов;

  • 2 зубчика чеснока;

  • Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;

  • Оливковое масло — для заправки;

  • Соль и черный перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка свеклы:
    Свеклу тщательно промойте, отварите до мягкости, остудите, очистите и натрите на крупной терке.

  2. Подготовка орехов:
    Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета, затем охладите и измельчите.

  3. Заправка:
    Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс. Добавьте чеснок в орехи, налейте оливковое масло, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

  4. Сборка салата:
    Смешайте натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте измельченную зелень и тщательно перемешайте.

Как подавать:

Салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде. Его яркий вкус и свежесть идеально подойдут как гарнир или самостоятельное блюдо.

Этот салат станет отличным дополнением к любому столу, а его простота и вкус приятно удивят ваших гостей!

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