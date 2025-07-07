Салат со свеклой и орехами — это не только здоровое, но и очень вкусное блюдо, которое добавит ярких красок вашему столу.

Он сочетает в себе полезные ингредиенты и удивительный вкус, что делает его отличным выбором для любого повода.

Что нужно для салата:

Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;

Грецкие орехи — 100 грамм;

Чеснок — 2 зубчика;

Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;

Оливковое масло — для заправки;

Соль и черный перец — по вкусу.

Как приготовить:

Подготовка свеклы:

Отварите свеклу до готовности, затем охладите, очистите и натрите на крупной терке. Подготовка орехов:

Обжарьте орехи на сухой сковороде до золотистого цвета, охладите и измельчите. Заправка:

Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс, добавьте его к орехам. Затем налейте оливковое масло, добавьте соль и перец и тщательно перемешайте. Сборка салата:

Смешайте натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте зелень и тщательно перемешайте.

Подача:

Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде. Он прекрасно сочетается с различными блюдами и станет настоящим украшением стола.

Попробуйте этот яркий и вкусный салат со свеклой — и он наверняка станет вашим любимым!