Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — легкий и простейший рецепт
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Салат со свеклой и орехами — это не только здоровое, но и очень вкусное блюдо, которое добавит ярких красок вашему столу.
Он сочетает в себе полезные ингредиенты и удивительный вкус, что делает его отличным выбором для любого повода.
Что нужно для салата:
Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;
Грецкие орехи — 100 грамм;
Чеснок — 2 зубчика;
Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;
Оливковое масло — для заправки;
Соль и черный перец — по вкусу.
Как приготовить:
Подготовка свеклы:
Отварите свеклу до готовности, затем охладите, очистите и натрите на крупной терке.
Подготовка орехов:
Обжарьте орехи на сухой сковороде до золотистого цвета, охладите и измельчите.
Заправка:
Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс, добавьте его к орехам. Затем налейте оливковое масло, добавьте соль и перец и тщательно перемешайте.
Сборка салата:
Смешайте натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте зелень и тщательно перемешайте.
Подача:
Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде. Он прекрасно сочетается с различными блюдами и станет настоящим украшением стола.
Попробуйте этот яркий и вкусный салат со свеклой — и он наверняка станет вашим любимым!
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