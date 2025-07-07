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Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — легкий и простейший рецепт

Салат со свеклой и орехами — это полезное и вку...

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Салат со свеклой и орехами — это не только здоровое, но и очень вкусное блюдо, которое добавит ярких красок вашему столу.

Он сочетает в себе полезные ингредиенты и удивительный вкус, что делает его отличным выбором для любого повода.

Что нужно для салата:

  • Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;

  • Грецкие орехи — 100 грамм;

  • Чеснок — 2 зубчика;

  • Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;

  • Оливковое масло — для заправки;

  • Соль и черный перец — по вкусу.

Как приготовить:

  1. Подготовка свеклы:
    Отварите свеклу до готовности, затем охладите, очистите и натрите на крупной терке.

  2. Подготовка орехов:
    Обжарьте орехи на сухой сковороде до золотистого цвета, охладите и измельчите.

  3. Заправка:
    Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс, добавьте его к орехам. Затем налейте оливковое масло, добавьте соль и перец и тщательно перемешайте.

  4. Сборка салата:
    Смешайте натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте зелень и тщательно перемешайте.

Подача:

Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде. Он прекрасно сочетается с различными блюдами и станет настоящим украшением стола.

Попробуйте этот яркий и вкусный салат со свеклой — и он наверняка станет вашим любимым!

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