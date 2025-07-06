Вкусный и ароматный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт

Салат со свеклой — это блюдо, которое может стать настоящей изюминкой вашего стола. Легкое в приготовлении и невероятно вкусное, оно удивит вас сочетанием нежной свеклы и ароматных орехов с чесноком.

Он идеально подходит как для праздничного, так и для повседневного стола.

Необходимые ингредиенты:

Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;

Грецкие орехи — 100 грамм;

Чеснок — 2 зубчика;

Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;

Оливковое масло — для заправки;

Соль и черный перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Подготовка свеклы:

Свеклу хорошо промойте, отварите до готовности, затем остудите, очистите и натрите на крупной терке.

Подготовка орехов:

Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета, охладите и измельчите.

Заправка:

Чеснок нарежьте мелко или пропустите через пресс. Добавьте чеснок к орехам, налейте оливковое масло, добавьте соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте.

Сборка салата:

Смешайте натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте измельченную зелень и тщательно перемешайте.

Как подавать:

Салат можно подавать как холодным, так и теплым, в зависимости от предпочтений. Его яркий вкус и свежесть станут отличным дополнением к любому блюду, а простота и быстрота приготовления не оставят равнодушными.

Не пропустите шанс удивить гостей этим вкусным и полезным салатом со свеклой!