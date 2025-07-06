Вкусный и ароматный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт
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Салат со свеклой — это блюдо, которое может стать настоящей изюминкой вашего стола. Легкое в приготовлении и невероятно вкусное, оно удивит вас сочетанием нежной свеклы и ароматных орехов с чесноком.
Он идеально подходит как для праздничного, так и для повседневного стола.
Необходимые ингредиенты:
- Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;
- Грецкие орехи — 100 грамм;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;
- Оливковое масло — для заправки;
- Соль и черный перец — по вкусу.
Пошаговый рецепт:
- Подготовка свеклы:
Свеклу хорошо промойте, отварите до готовности, затем остудите, очистите и натрите на крупной терке.
- Подготовка орехов:
Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета, охладите и измельчите.
- Заправка:
Чеснок нарежьте мелко или пропустите через пресс. Добавьте чеснок к орехам, налейте оливковое масло, добавьте соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте.
- Сборка салата:
Смешайте натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте измельченную зелень и тщательно перемешайте.
- Как подавать:
Салат можно подавать как холодным, так и теплым, в зависимости от предпочтений. Его яркий вкус и свежесть станут отличным дополнением к любому блюду, а простота и быстрота приготовления не оставят равнодушными.
Не пропустите шанс удивить гостей этим вкусным и полезным салатом со свеклой!
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