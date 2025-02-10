Вкуснейший салат со свеклой: домашних от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт
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С приходом весны многие из нас стремятся обновить свой рацион, добавив в него больше свежих и легких блюд. Сегодня я хочу поделиться рецептом, который не только порадует вас своей простотой и вкусом, но и внесет яркие краски в повседневное меню.
Речь идет о салате со свеклой, который обязательно станет любимым угощением в вашем доме.
Ингредиенты:
- Свекла — 3 средних штуки
- Орехи грецкие — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Зеленый лук — небольшой пучок
- Растительное масло — для заправки
- Соль и черный перец — по вкусу
- Лимонный сок — 1 столовая ложка
Приготовление:
- Свеклу отварите в подсоленной воде до готовности, затем остудите, очистите и натрите на крупной терке.
- Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета, остудите и измельчите.
- Зеленый лук и чеснок мелко нарежьте.
- В глубокой миске смешайте свеклу, орехи, чеснок и лук.
- Заправьте салат лимонным соком и растительным маслом, тщательно перемешайте.
- Подавайте салат, предварительно посолив и поперчив по вкусу.
Этот салат идеально подходит как в качестве самостоятельного блюда, так и в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам. Благодаря сочетанию сладкой свеклы, пикантного чеснока и хрустящих орехов, он оставит незабываемые впечатления у ваших гостей и домочадцев.
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