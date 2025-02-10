Вкуснейший салат со свеклой: домашних от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт

С приходом весны многие из нас стремятся обновить свой рацион, добавив в него больше свежих и легких блюд. Сегодня я хочу поделиться рецептом, который не только порадует вас своей простотой и вкусом, но и внесет яркие краски в повседневное меню.

Речь идет о салате со свеклой, который обязательно станет любимым угощением в вашем доме.

Ингредиенты:

Свекла — 3 средних штуки

Орехи грецкие — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Зеленый лук — небольшой пучок

Растительное масло — для заправки

Соль и черный перец — по вкусу

Лимонный сок — 1 столовая ложка

Приготовление:

Свеклу отварите в подсоленной воде до готовности, затем остудите, очистите и натрите на крупной терке.

Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета, остудите и измельчите.

Зеленый лук и чеснок мелко нарежьте.

В глубокой миске смешайте свеклу, орехи, чеснок и лук.

Заправьте салат лимонным соком и растительным маслом, тщательно перемешайте.

Подавайте салат, предварительно посолив и поперчив по вкусу.

Этот салат идеально подходит как в качестве самостоятельного блюда, так и в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам. Благодаря сочетанию сладкой свеклы, пикантного чеснока и хрустящих орехов, он оставит незабываемые впечатления у ваших гостей и домочадцев.