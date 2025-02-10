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Вкуснейший салат со свеклой: домашних от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт

Попробуйте этот невероятно вкусный и легкий рец...

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С приходом весны многие из нас стремятся обновить свой рацион, добавив в него больше свежих и легких блюд. Сегодня я хочу поделиться рецептом, который не только порадует вас своей простотой и вкусом, но и внесет яркие краски в повседневное меню.

Речь идет о салате со свеклой, который обязательно станет любимым угощением в вашем доме.

Ингредиенты:

  • Свекла — 3 средних штуки
  • Орехи грецкие — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Зеленый лук — небольшой пучок
  • Растительное масло — для заправки
  • Соль и черный перец — по вкусу
  • Лимонный сок — 1 столовая ложка

Приготовление:

  • Свеклу отварите в подсоленной воде до готовности, затем остудите, очистите и натрите на крупной терке.
  • Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета, остудите и измельчите.
  • Зеленый лук и чеснок мелко нарежьте.
  • В глубокой миске смешайте свеклу, орехи, чеснок и лук.
  • Заправьте салат лимонным соком и растительным маслом, тщательно перемешайте.
  • Подавайте салат, предварительно посолив и поперчив по вкусу.

Этот салат идеально подходит как в качестве самостоятельного блюда, так и в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам. Благодаря сочетанию сладкой свеклы, пикантного чеснока и хрустящих орехов, он оставит незабываемые впечатления у ваших гостей и домочадцев.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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