Вкуснейший рецепт засолки огурцов: просто и быстро

Этот рецепт засолки огурцов подарит вам невероятно вкусные, хрустящие огурчики, которые станут отличным дополнением к любому столу.

Подготовка огурцов: Огурцы промойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа, чтобы они стали хрустящими.

Заполнение банки: На дно стерилизованной 1-литровой банки положите веточку хрена, укроп, петрушку, листья вишни и лавровый лист. Добавьте горошины черного перца по вкусу.

Погружение огурцов: Уложите огурцы в банку плотнее, но не слишком сильно, чтобы они не повредились.

Приготовление рассола: В отдельной кастрюле доведите воду до кипения и добавьте соль, сахар и уксус. Размешайте до полного растворения.

Заливка рассола: Горячим рассолом залейте огурцы в банке, покачайте банку, чтобы все компоненты распределились.