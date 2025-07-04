Вкуснейший рецепт засолки огурцов: просто и быстро
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Этот рецепт засолки огурцов подарит вам невероятно вкусные, хрустящие огурчики, которые станут отличным дополнением к любому столу.
Ингредиенты на 1 литровую банку:
2 ст. л. соли
1 ст. л. сахара
2-2,5 ст. л. уксуса
1 ст. л. красного перца
Веточка хрена
Веточка петрушки и укропа
Листья вишни (2-3 шт.)
2-3 лавровых листа
Перец (черный горошком, по вкусу)
Приготовление:
Подготовка огурцов: Огурцы промойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа, чтобы они стали хрустящими.
Заполнение банки: На дно стерилизованной 1-литровой банки положите веточку хрена, укроп, петрушку, листья вишни и лавровый лист. Добавьте горошины черного перца по вкусу.
Погружение огурцов: Уложите огурцы в банку плотнее, но не слишком сильно, чтобы они не повредились.
Приготовление рассола: В отдельной кастрюле доведите воду до кипения и добавьте соль, сахар и уксус. Размешайте до полного растворения.
Заливка рассола: Горячим рассолом залейте огурцы в банке, покачайте банку, чтобы все компоненты распределились.
Закрытие банки: Закройте банку крышкой и оставьте на несколько дней в теплом месте. После этого перенесите в прохладное место для дозревания.
Простой и быстрый способ, который подарит вам невероятно вкусные и ароматные огурцы на зиму!
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