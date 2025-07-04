Новости России
· 16+ · Служба новостей

Вкуснейший рецепт засолки огурцов: просто и быстро

Этот рецепт засолки огурцов подарит вам невероя...

ok.ru

Подписаться на Дзен.канал

Этот рецепт засолки огурцов подарит вам невероятно вкусные, хрустящие огурчики, которые станут отличным дополнением к любому столу.

Ингредиенты на 1 литровую банку:

  • 2 ст. л. соли

  • 1 ст. л. сахара

  • 2-2,5 ст. л. уксуса

  • 1 ст. л. красного перца

  • Веточка хрена

  • Веточка петрушки и укропа

  • Листья вишни (2-3 шт.)

  • 2-3 лавровых листа

  • Перец (черный горошком, по вкусу)

Приготовление:

  1. Подготовка огурцов: Огурцы промойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа, чтобы они стали хрустящими.

  2. Заполнение банки: На дно стерилизованной 1-литровой банки положите веточку хрена, укроп, петрушку, листья вишни и лавровый лист. Добавьте горошины черного перца по вкусу.

  3. Погружение огурцов: Уложите огурцы в банку плотнее, но не слишком сильно, чтобы они не повредились.

  4. Приготовление рассола: В отдельной кастрюле доведите воду до кипения и добавьте соль, сахар и уксус. Размешайте до полного растворения.

  5. Заливка рассола: Горячим рассолом залейте огурцы в банке, покачайте банку, чтобы все компоненты распределились.

  6. Закрытие банки: Закройте банку крышкой и оставьте на несколько дней в теплом месте. После этого перенесите в прохладное место для дозревания.

Простой и быстрый способ, который подарит вам невероятно вкусные и ароматные огурцы на зиму!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

18 часов назад

Священники рассказали, о чем не стоит говорить на исповеди

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

живут ли клопы в дереве

Не у нас

день назад

РПЦ объяснила, когда молиться на коленях недопустимо

Интересное в Казани

2 дня назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью

дизайнер логотипов в Челябинске

Не у нас

день назад

Палеогенетики расшифровали геном древнего египтянина

Не у нас

день назад

Священники объясняют, когда Господь забирает человека к себе

Не у нас

день назад

Богослов Решетов объяснил, чем опасна земля с кладбища

Не у нас

18 часов назад

Ученые ТюмГУ выяснили, как жирная еда и инфекции влияют на пищеварение

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане продолжают регистрировать границы территориальных зон
Новости Казани
6 часов назад

В Казани открывают новые парковки и расширяют старые

В Казани планируют создать 15 новых платных пар...

Не у нас

4 часа назад

Госдума предложила запретить распространение молочных смесей в роддомах

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

Не у нас

5 часов назад

Россия готовит антенну 5G для массового использования в городских условиях

Не у нас

5 часов назад

Аристоклий предсказал, как Россия устоит перед Божьим Судом
Более 250 жителей под Казанью остались без газа
Новости Казани
день назад

Более 250 жителей под Казанью остались без газа

Новости Татарстана

5 часов назад

В Казани и районах РТ зарегистрировано более 7 тысяч случаев укусов клещей

Новости Татарстана

5 часов назад

Просроченная задолженность по кредитам в Татарстане выросла на 33% за год

Новости Татарстана

5 часов назад

Фермер Минталип Минеханов дал прогноз на урожай картофеля в Татарстане
Мертвый зуб — живая проблема: стоматолог из Каз...
Интересное в Казани
4 дня назад

Мертвый зуб — живая проблема: стоматолог из Казани рассказал, как коронка спасает от удаления